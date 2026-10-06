ATM'nin açığını keşfetti: Lüks hayatın sonu hapis oldu!
Avurstralya'da yaşayan Dan Saunders isimli kişi, ATM'deki bir teknik açığı fark ederek hesabında olmayan paraları çekti. Dört ay boyunca lüks hayat süren Saunders'in sonu ceza evi oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avurstralya'da yaşayan Dan Saunders isimli kişi, ATM'deki bir teknik açığı fark ederek hesabında olmayan paraları çekti. Dört ay boyunca lüks hayat süren Saunders'in sonu ceza evi oldu.
Avustralya’nın Victoria eyaletine bağlı Wangaratta’da yaşayan Dan Saunders adlı şahıs, ATM sistemindeki teknik bir boşluğu kullanarak kısa sürede büyük miktarda para elde etti.
Saunders’ın fark ettiği sistem açığı, bankanın her gece yaklaşık 01.00 ile 03.00 saatleri arasında çevrimdışı moda geçmesiyle ortaya çıkıyordu. Bu süreçte gerçekleştirilen bazı işlemler anlık olarak onaylanırken, hesaplaşma işlemleri daha sonra gerçekleşiyordu.
Hesabında olmayan parayı çekti Saunders, sistemdeki bu işleyişi kullanarak hesabında gerçekte bulunmayan paraları kullanılabilir bakiye gibi göstermeyi başardı. Böylece ATM’lerden yüksek miktarlarda para çekmeye başladı. Yaklaşık dört ay boyunca bu yöntemi kullanan Saunders, toplamda 1,6 milyon Avustralya doları çekti. Elde ettiği parayla özel jet kiralayan, lüks otellerde kalan ve çevresindeki insanlara yüksek miktarlarda para harcayan Saunders, kısa sürede gösterişli bir hayat yaşamaya başladı.
Lüks hayatın sonu cezaevi oldu Ancak milyonluk hayat uzun sürmedi. Yaptıklarından dolayı vicdan azabı duyduğunu belirten Saunders, bankayla iletişime geçerek sistemi nasıl kullandığını anlattı ve daha sonra polise teslim oldu. Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından mahkemeye çıkarılan Saunders, hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını tamamladıktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Saunders, eski ve mütevazı yaşamına geri döndü. Olay, bankacılık sistemlerinde farklı altyapıların birbirleriyle senkronize çalışmamasının nasıl güvenlik açıklarına yol açabileceğini de gündeme getirdi.
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