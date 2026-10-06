ATM'nin açığını keşfetti: Lüks hayatın sonu hapis oldu!

Hesabında olmayan parayı çekti Saunders, sistemdeki bu işleyişi kullanarak hesabında gerçekte bulunmayan paraları kullanılabilir bakiye gibi göstermeyi başardı. Böylece ATM’lerden yüksek miktarlarda para çekmeye başladı. Yaklaşık dört ay boyunca bu yöntemi kullanan Saunders, toplamda 1,6 milyon Avustralya doları çekti. Elde ettiği parayla özel jet kiralayan, lüks otellerde kalan ve çevresindeki insanlara yüksek miktarlarda para harcayan Saunders, kısa sürede gösterişli bir hayat yaşamaya başladı.