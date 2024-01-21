ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

Babuşçu, bu değişikliği "Çünkü başka türlü para yetişmiyor" şeklinde açıklarken, bu uygulamanın gelecekte daha da yaygınlaşabileceğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl mayıs ayında tedavüldeki 200 TL'lik banknot adedi 607 milyon 139 bin iken, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 179 milyon adedi aşarak bir yılda yüzde 94'lük bir artış gösterdi.