2024-01-21 18:59:24 ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme
Bankalardan milyonlarca müşterilere büyük şok. ATM'ler artık o paraları kabul etmeyecek. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle, yeni basılan paraların büyük bir kısmını 200 TL'lik banknotlar oluşturuyor. Ancak, birçok banka halihazırda ATM slotlarının yetersiz olması sebebiyle 10 TL'lik banknotların kullanımına ayrılan bölümleri 200 TL'lik banknotların kullanımına sunmuş durumda. Bu değişiklik, birçok ATM ünitesinin 10 TL'lik paraları kabul etmeme sorununa yol açıyor.