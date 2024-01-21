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Ekonomi
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ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

2024-01-21 18:59:24
ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

Bankalardan milyonlarca müşterilere büyük şok. ATM'ler artık o paraları kabul etmeyecek. Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle, yeni basılan paraların büyük bir kısmını 200 TL'lik banknotlar oluşturuyor. Ancak, birçok banka halihazırda ATM slotlarının yetersiz olması sebebiyle 10 TL'lik banknotların kullanımına ayrılan bölümleri 200 TL'lik banknotların kullanımına sunmuş durumda. Bu değişiklik, birçok ATM ünitesinin 10 TL'lik paraları kabul etmeme sorununa yol açıyor.

#1
Foto - ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

200 TL'lik banknot, en büyük Türk lirası birimi olmasına rağmen, artık yarım kiloluk et fiyatını ancak karşılayabiliyor durumda. Bu durum, Merkez Bankası'nın her 5 yeni banknottan 4 tanesini 200 TL olarak basmasına neden oluyor. Hükümet, 500 ve 1000 TL'lik yeni banknot iddialarını sürekli olarak yalanlarken, 200 liralık banknotların değeri 7 doların altına düştü.

#2
Foto - ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

Değer kaybeden 200 liralık banknotlar için bankalar yeni bir uygulama başlattı. Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu'ya göre, bankalar 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik paralar için ayrı slotlara sahipti. Ancak, son zamanlarda 200 TL'lik banknotların yaygın olarak kullanılması ve 10 TL'nin alım gücünün tamamen kaybolması nedeniyle bankalar kritik bir değişikliğe gitti. Birçok banka, 10 liralık banknotları kabul etmeyi durdururken, 10 TL için ayrılan slotları da 200 liralık paralara yönlendirdi.

#3
Foto - ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

Babuşçu, bu değişikliği "Çünkü başka türlü para yetişmiyor" şeklinde açıklarken, bu uygulamanın gelecekte daha da yaygınlaşabileceğine dikkat çekiyor. Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl mayıs ayında tedavüldeki 200 TL'lik banknot adedi 607 milyon 139 bin iken, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 179 milyon adedi aşarak bir yılda yüzde 94'lük bir artış gösterdi.

#4
Foto - ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

#5
Foto - ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

#6
Foto - ATM’lere gidenler hayatlarının şokunu yaşıyor! Bankalar patır patır bunu yapmaya başladı bile! Para çeken herkesi ilgilendiren gelişme

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