Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti!

Mahmut Ünal Korkmaz, çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettiklerini söyleyerek, “Bugün burada bu tabloyu seyretmek çok mutlu etti beni. Bizim sayın valimizin yiğitliğinden burası bugün bu hizmete aslına döndü. Yine Hamidiye olarak hizmet vermeye başladı. Çok mutluyum. Biraz önce gördünüz tribünler doluydu. Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik. Bu daha da gelişecek inşallah. Daha güzel olacak” diye konuştu.