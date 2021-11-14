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Kültür Sanat
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Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti!

2021-11-14 18:24:40
Atlı okçuluk gösterisi izleyenleri mest etti!

Sivas’ta düzenlenen Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

#1
Foto - Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi'nde atlı müsabaka alanında Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisi düzenlendi.

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi'nde atlı müsabaka alanında Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisi düzenlendi.

#2
Foto - Düzenlenen gösteriye Sivaslılar oldukça ilgi gösterdi.

Düzenlenen gösteriye Sivaslılar oldukça ilgi gösterdi.

#3
Foto - Tribünler tamamen dolarken kimi vatandaşlar ise gösteriyi ayakta izledi.

Tribünler tamamen dolarken kimi vatandaşlar ise gösteriyi ayakta izledi.

#4
Foto - Vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen gösteride sporcular izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen gösteride sporcular izleyenlerden büyük alkış aldılar.

#5
Foto - Gösteriyi seyretmeye gelen Fatma Güneş, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Güzel oldu eğlenceli oldu. Oğlumla birlikte izledik, Nevşehir’den geldik. Çok güzelde valiliğimize teşekkür ederiz. Atlarda çok güzeldi gururlandık, heyecanlandık. Çok güzel bir gün geçirdik. Olursa yine geliriz. At binicileri çeşitli ustalıklarını sergilediler. Ok attılar, kılıç kullandılar” dedi.

Gösteriyi seyretmeye gelen Fatma Güneş, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, “Güzel oldu eğlenceli oldu. Oğlumla birlikte izledik, Nevşehir’den geldik. Çok güzelde valiliğimize teşekkür ederiz. Atlarda çok güzeldi gururlandık, heyecanlandık. Çok güzel bir gün geçirdik. Olursa yine geliriz. At binicileri çeşitli ustalıklarını sergilediler. Ok attılar, kılıç kullandılar” dedi.

#6
Foto - Mahmut Ünal Korkmaz, çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettiklerini söyleyerek, “Bugün burada bu tabloyu seyretmek çok mutlu etti beni. Bizim sayın valimizin yiğitliğinden burası bugün bu hizmete aslına döndü. Yine Hamidiye olarak hizmet vermeye başladı. Çok mutluyum. Biraz önce gördünüz tribünler doluydu. Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik. Bu daha da gelişecek inşallah. Daha güzel olacak” diye konuştu.

Mahmut Ünal Korkmaz, çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettiklerini söyleyerek, “Bugün burada bu tabloyu seyretmek çok mutlu etti beni. Bizim sayın valimizin yiğitliğinden burası bugün bu hizmete aslına döndü. Yine Hamidiye olarak hizmet vermeye başladı. Çok mutluyum. Biraz önce gördünüz tribünler doluydu. Çok güzel bir okçuluk gösterisi seyrettik. Bu daha da gelişecek inşallah. Daha güzel olacak” diye konuştu.

#7
Foto - İşte Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisinden kareler...

İşte Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisinden kareler...

#8
Foto - İşte Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisinden kareler...

İşte Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisinden kareler...

#9
Foto - İşte Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisinden kareler...

İşte Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterisinden kareler...

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