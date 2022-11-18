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Ataşehir’de dehşet anları

2022-11-18 10:25:11
Ataşehir’de dehşet anları

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana geldi.

#1
Foto - Ataşehir’de dehşet anları

İddiaya göre, ışıklarda bekleyen 34 CSZ 407 plakalı kamyon sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa çarptı.

#2
Foto - Ataşehir’de dehşet anları

Kamyonun altında kalarak sürüklenen vatandaş kazada ağır yaralandı.

#3
Foto - Ataşehir’de dehşet anları

Yaşanan kazayı gören çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kamyon altında sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

#4
Foto - Ataşehir’de dehşet anları

Polis ekipleriyse yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kazaya ilişkin çalışma başlattı.

#5
Foto - Ataşehir’de dehşet anları

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen kamyon yolun karşısına geçmekte olan vatandaşı altına alarak metrelerce sürüklüyor.

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