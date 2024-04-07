2024-04-07 07:22:01 Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını
Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ataşehir, TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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