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Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

2024-04-07 07:22:01
Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

#1
Foto - Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

#2
Foto - Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Ataşehir, TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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