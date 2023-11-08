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Teknoloji-Bilişim
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ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

2023-11-08 11:27:16
ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

ATAK-2 helikopterinde yeni adım atıldı. Ülkemizde bolca bulunan bor artık ATAK-2 helikopterlerinin üretiminde kullanılacak.

#1
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

Yerli ve milli imkanlarla üretilen bor zırhı, hem daha esneklik katılacak hem de saldırılarına karşı daha güven sağlayacak. Dünyada şuan eşi benzeri bulunmuyor. İşte detaylar...

#2
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

Savunma sanayisinde emin adımlarla ilerlemeye devam eden Türkiye'den inanılmaz bir hamle geldi. ATAK-2 helikopterlerinde bor mucizesi. Ülkemizde bolca bulunan bor, artık ATAK-2 helikopterlerinin üretiminde kullanılacak. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bu teknoloji sayesinde düşmana göz açtırılmayacak. Nitrürden sonra en sert madde olan kübik bor aynı zamanda esnekliği ile kaçış alanları verecek.

#3
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

ATAK-2 HELİKOPTERLERİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK ATAK-2 helikopterlerinin üretimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "ATAK-2 helikopterimizde, insan yapımı, dünyanın en sert malzemesi Bor karbür zırh kullanıyoruz." dedi. Ülkemizde bolca bulunan bor Karbür (B4C), elmas ve kübik bor nitrürden sonra bilinen en sert malzemedir. Sertliği kadar esnek yapısıyla da ATAK-2 helikopterinin hareket hızını arttırmış olacak.

#4
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ Konuyla ilgili önemli bilgiler aktaran Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Bor karbür tesisinde yılda 1000 ton üretim gerçekleşecek. Bor karbürün sektör pazarı 60 milyar dolar. Ürünleri en kaliteli, en iyi yapmak isteyen ülkeler, Türkiye'nin borunu kullanması gerekiyor. Bor cevherini borik aside çeviriyoruz. Cevherin Katma değerini 150 dolardan 1200 dolara çıkarıyoruz." dedi.

#5
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

Sözlerine devam eden Keleşer, "Bor karbür tozundan da zırh, roket nozulu, tezgah takım ucu yapıyoruz. Roket Nozulü tozunun tonu 4.1 milyon dolar. 2022 yılında Eti Maden klasik bor pazarından yaklaşık 1,321 milyar dolar kazandı." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

Bor karbür diğer geleneksel zırh malzemelerine göre p civarında hafiflik gösterir. Savunma sanayisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırhlarında kullanımı görülmektedir. milli Altay tank zırhında da bor karbür bulunmaktadır.

#7
Foto - ATAK-2 helikopterinde 'bor' mucizesi!

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