Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

Tarihi 1800’lü yıllara dayanan ve Osmanlı saray mutfağının gözdesi olarak bilinen Konuralp pirincinin hasadı başladı. Uzun zamandır bu işle ilgilenen çiftçilerin tarlalarından bereket yağdı. Coğrafi bir işaret almış olan bu pirincin diğer pirinçlerden ayrılan yönü ise Pazar sıkıntısı yaşamaması olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça lezzetli olmasının yanı sıra ata tohumundan elde edilmesi yoğun bir talep görmesine de neden oluyor. Öte yandan Konuralp pirincinden rekor bir verim alınıyor. Düzce’de başlayan pirinç hasadı için kolları sıvayan üreticiler aldıkları sonuçtan oldukça memnun. Bakanlığın da destek verdiği bu alana ilgi her geçen gün büyüyor. Mayıs ayında sulak alanlarda çeltik ekimi yapmaya başlayan üreticiler şimdi de hasat mesaisi için kolları sıvadı. Büyük uğraşlardan sonra olgunlaşan ve Pazar sıkıntısı yaşamayan bu ürün için kurutma işlemi bittikten sonra satışa hazır hale geleceği söylendi.