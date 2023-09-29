2023-09-29 14:54:42 Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor
Ata tohumuyla ekti, şimdi de tarlasından resmen bereket fışkırıyor! Bu işten öyle bir para kazanıyor ki duyanlar hayretler içinde kalıyor. Üstelik bakanlık da destek sağlıyor… İşte konuya ilişkin detaylar… Ata tohumu ile ektiği o ürünün ekmeğini yemeye başladı. Resmen tarladan bereket fışkırıyor. Uzun yıllardır bu işle ilgilenen çiftçilerin sonunda yüzü güldü. Hasadın başlaması ile talepler de yağmaya başladı. Öte yandan üretim aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek vermesi işlerini daha da kolaylaştırıyor. Üreticiler verimden memnunken ürün markalaşmaya doğru gidiyor.