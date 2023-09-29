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Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

2023-09-29 14:54:42
Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

Ata tohumuyla ekti, şimdi de tarlasından resmen bereket fışkırıyor! Bu işten öyle bir para kazanıyor ki duyanlar hayretler içinde kalıyor. Üstelik bakanlık da destek sağlıyor… İşte konuya ilişkin detaylar… Ata tohumu ile ektiği o ürünün ekmeğini yemeye başladı. Resmen tarladan bereket fışkırıyor. Uzun yıllardır bu işle ilgilenen çiftçilerin sonunda yüzü güldü. Hasadın başlaması ile talepler de yağmaya başladı. Öte yandan üretim aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek vermesi işlerini daha da kolaylaştırıyor. Üreticiler verimden memnunken ürün markalaşmaya doğru gidiyor.

#1
Foto - Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

Tarihi 1800’lü yıllara dayanan ve Osmanlı saray mutfağının gözdesi olarak bilinen Konuralp pirincinin hasadı başladı. Uzun zamandır bu işle ilgilenen çiftçilerin tarlalarından bereket yağdı. Coğrafi bir işaret almış olan bu pirincin diğer pirinçlerden ayrılan yönü ise Pazar sıkıntısı yaşamaması olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça lezzetli olmasının yanı sıra ata tohumundan elde edilmesi yoğun bir talep görmesine de neden oluyor. Öte yandan Konuralp pirincinden rekor bir verim alınıyor. Düzce’de başlayan pirinç hasadı için kolları sıvayan üreticiler aldıkları sonuçtan oldukça memnun. Bakanlığın da destek verdiği bu alana ilgi her geçen gün büyüyor. Mayıs ayında sulak alanlarda çeltik ekimi yapmaya başlayan üreticiler şimdi de hasat mesaisi için kolları sıvadı. Büyük uğraşlardan sonra olgunlaşan ve Pazar sıkıntısı yaşamayan bu ürün için kurutma işlemi bittikten sonra satışa hazır hale geleceği söylendi.

#2
Foto - Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

İl Tarım ve Ormancılık Müdürü Esra Uzun, ata tohumları ile yapılan pirinç üretiminin şehirde yaklaşık 2 bin dekar alanda yapıldığını açıkladı. Bölgede 70 çiftçinin çeltik üretimi yaptığını aktaran Uzun, "Çeltik alanlarımızda dönüme 700-750 kilogram ham çeltik verimi bekleniyor. Bu çeltikler kurutulduktan sonra da randımanla 400-450 kilogram pirinç elde etmiş olacağız. Konuralp pirinci coğrafi işaret almış bir ürün. Bu anlamda da markalaşmak sürecinde ilerliyor" dedi.

#3
Foto - Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere destek verildiğini açıklayan Uzun, "Bakanlığımız dekar başına 271 lira mazot ve gübre desteği, 100 lira pirim desteği, 50 lira sertifikalı tohum desteği ve ayrıca sulama desteği veriyor. Kurutmasının yerel yöntemlerle yapılması da pirince ayrı bir özellik katıyor. Bu konuda coğrafi işaret alması çok önemli. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Ata tohumuyla ekti, şimdi tarladan bereket fışkırıyor! Öyle bir para kazanıyor ki, dudak uçuklatıyor

Çiftçilerden biri olan İsmet Aktepe ise bu pirinci yetiştirmek için büyük emekler sarf ettiklerini söyleyerek, “"Bu yıl verimden memnunuz. Geçen yılki üründen daha güzel” diye konuştu. Aktepe, 60 yıldır bu işin içinde olduklarını dile getirerek, "Bizden önce atalarımız da bu işi yapıyordu. Bu pirinç burada üretilip Osmanlı sofralarına gönderiliyordu. Bu pirincin aroması çok hoş. Yiyen herkes çok memnun” sözlerine yer verdi.

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