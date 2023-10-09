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Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

2023-10-09 11:17:01
Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Sivas’ta ata tohumundan üretilen lahanaların hasadına başlandı.

#1
Foto - Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Sivas’ta ev hanımlarının turşu ve sarma yapmak için kullandığı lahanaların hasadı başladı. Her yıl Mayıs ayı ile birlikte toprakla buluşturulan lahana tohumları, Ekim ayı ile birlikte hasat edilmeye başlandı. Lahana sarması ve kışlık turşu yapmak isteyen vatandaşların öncelikli tercihi olan Sivas lahanası, sıfırın altında 20 dereceye kadar dayanabiliyor.

#2
Foto - Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen Sivas lahanasının ağırlığı 40 kilograma kadar ulaşabiliyor. Ekim ayında başlayan hasat, yılbaşına kadar devam ediyor.

#3
Foto - Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Sivas lahanasının özelliklerini anlatan üretici Mustafa Gücer, “Bu lahanalar ata tohumu, dışarıdan gelen tohumlardan değil. Bu lahanalarla sarma yaparlar, tuşu yaparlar. Bu lahana diğer lahana cinslerine göre daha güçlü ve tatlı olur. Hasat soğuklar gelene kadar, don olana kadar sürer.

#4
Foto - Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Bunları biz Mayıs ayında diktik ve şimdi hasat ediyoruz. Metre kareye bir tane dikeriz biz, mesela burası 15 dönüm ve burada 15 bin lahana var. Eskiden 50 kilolara kadar oluyordu ama şimdi 25-30 kilo anca oluyor" dedi.

#5
Foto - Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Lahana satışı yapan perakende sebze hali esnafı Ferhat Çobanoğlu ise Sivas lahanasının ağır kış şartlarına dayandığını söyleyerek, “Bir haftadır lahana hasadı başladı. Bizde ürünleri buradan alıp tezgâhımızda satıyoruz. Sivas lahanasını üreten sayıyı çiftçimiz kaldı, bu durum bizi üzüyor. En büyüğü 35-40 kilogramağırlıklara ulaşan lahanalarımız var. Bu lahanalar sıfırın altında 15-20 derecelere kadar dayanır.

#6
Foto - Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Sivas’ta yaşayan vatandaşlar turşu yapmak için soğuk havayı bekler, lahananın üzerine kırağı yağıp donacak ki turşusu olsun. Donan lahanayla yapılan turşu dayanıklı oluyor, barlanma olmuyor, erime olmuyor. Mayıs ayına adar yapılan turşuyu yitebiliyorlar. Lahana suyu pek sevmeyen bir ürün olduğu için belli aralıklarla sulanması gerekir. Bu sene etkili olan aşırı yağış lahanalara hastalık getirdi, onun sıkıntısını yaşıyoruz. Aşırı yağışlardan dolayı bazı tarlar hiç olmadı, bazıları ürün alamadı” ifadelerine yer verdi.

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