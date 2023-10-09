Ata tohumundan üretildi! 1 tanesi 40 kilo

Sivas’ta yaşayan vatandaşlar turşu yapmak için soğuk havayı bekler, lahananın üzerine kırağı yağıp donacak ki turşusu olsun. Donan lahanayla yapılan turşu dayanıklı oluyor, barlanma olmuyor, erime olmuyor. Mayıs ayına adar yapılan turşuyu yitebiliyorlar. Lahana suyu pek sevmeyen bir ürün olduğu için belli aralıklarla sulanması gerekir. Bu sene etkili olan aşırı yağış lahanalara hastalık getirdi, onun sıkıntısını yaşıyoruz. Aşırı yağışlardan dolayı bazı tarlar hiç olmadı, bazıları ürün alamadı” ifadelerine yer verdi.