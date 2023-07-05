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Yaşam
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Ata böyle eziyet ettiler!

2023-07-05 21:26:39
Ata böyle eziyet ettiler!

40 derecede atı aracın arkasına bağlayıp koşturdular. Atın hali ise yürekleri burktu.

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Foto - Ata böyle eziyet ettiler!

Eskişehir’de bir minibüsün arkasına bağlanarak 40 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığında kilometrelerce koşturulan atın durumu yürekleri burktu.

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Foto - Ata böyle eziyet ettiler!

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı’nda dün cep telefonu ile kaydedilen görüntüde bir minibüsün ardına bağlanan at, yoğun akan trafikte şehir merkezine doğru ilerlediği görüldü. Görüntüde, yorgun ve bitap düştüğü göze çarpan zavallı hayvanın bağlı olduğu minibüsü kullanan sürücüye diğer sürücülerce tepki gösterildi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği günde, yapılan eziyet ‘bu kadarı da pes’ dedirtti. İddiaya göre, atın minibüs ardında ilerleyişi kilometrelerce sürerken, duyarsız sürücü hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydı.

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