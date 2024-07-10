At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı

“At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar” At arabasıyla mazgalın çalındığını kameradan fark eden Semih Aydın, “Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Ben de 155 polisi aradım. HATSU'yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanın da çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı.