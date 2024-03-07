Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli anlamlı ödülün sahibi oldu!

Optimum sayıda panel ve yüksek teknoloji ürünü inverterler ile tasarlanan GES’in yıllık üretimi ile projeye ait veri merkezlerinin elektrik ihtiyacını karşılanıyor. İşletme, bu sayede hem enerjisini temiz kaynaklardan sağlamış hem de karbon emisyonunu yıllık 190 ton azaltmış olacak. Yönetişim ve şeffaflık konularına da önem veren Avrasya Tüneli, 2022 yılında hem projenin inşaat ve işletme dönemi performanslarına ilişkin detaylı bilgilerini hem de yapımında kullanılan Kamu Özel Sektör İş Birliği Modelini anlatan bir rapor hazırlayarak web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı.