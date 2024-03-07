2024-03-07 11:21:18 Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli anlamlı ödülün sahibi oldu!
Tasarım aşamasından başlayarak, inşaat ve işletme dönemi dahil tüm süreçleri ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak yürütülen Avrasya Tüneli, Türkiye’nin sürdürülebilir altyapı çalışmalarını başarıyla temsil etmeye devam ediyor. “Mavi Nokta Ağı” pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan ilk ulaştırma projesi Avrasya Tüneli, İstanbul PPP (KÖİ) Haftası’nda Yılın ESG Projesi Ödülüne layık görüldü.