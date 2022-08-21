  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
11
Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

2022-08-21 20:57:29
Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

İçerdikleri çeşitli etken maddeler nedeniyle bazı gıdalar pişirilmeden asla yenmemeli. İşte pişirilmeden yenmemesi gereken besinler.

#1
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Isıl işlem görmüş gıdaları diyetlerinden çıkaran çiğ gıda diyetini uygulayanlar, bunun uzun ve sağlıklı bir yaşamın yolu olduğunu iddia ediyor. Bu, bazı durumlarda doğrudur çünkü kaynatma, kızartma veya haşlama sırasında besin maddelerinin bir kısmı yok olur. Ek olarak, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan bazı enzimler de kaybedilir.

#2
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Bazı gıdaların asla çiğ tüketilmesi önerilmez ve çiğ tüketildiklerinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler.

#3
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

İşte oluşturdukları sağlık riskleri nedeniyle çiğ olarak tüketilmesi önerilmeyen 6 gıda.

#4
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Patates Çiğ diyet takipçileri patates ile genellikle püre veya sebze suyu yaparlar veya elmalar gibi bütün olarak yerler. Ancak, çiğ patates yemek nişasta içeriğinden dolayı şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir. Ayrıca patates, kendisini parazitlere karşı savunmasını sağlayan moleküller olan solamin ve chaconine içerir. Bu maddeler baş ağrısı, kusma, ishal ve ateşe neden olabilirler. Bu nedenle patateslerin pişmiş olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

#5
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Kırmızı et, balık ve tavuk Kırmızı et, bazı yemeklerde çiğ olarak servis edilir ve yetersiz kalitede ise sağlık riskleri taşır. Çiğ et oksoplazmoz, trichinosis, salmonelloz veya listeria enfeksiyonuna neden olabilir.

#6
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Aynı şey balıkta da geçerlidir ve çğ balıkta bulunan parazitler sağlık için tehdit oluşturur. Balıklar anisakis gibi parazitler tarafından kontamine olabilir. Bunlar, sindirim sisteminde bulunan ve kaslara sızan ve dolayısıyla yediğiniz ete bulaşan solucanlardır. İnsanlar tarafından yenilen bu solucanlar şiddetli zehirlenmelere neden olur. Tavuk, insanlarda bağırsak hastalığına neden olan salmonella gibi tehlikeli bakteriler içerebilir. Tavuklar ayrıca çiğ gıda ile temas yoluyla bulaşan ve gıda zehirlenmesine neden olan kampilobakteri içerebilir. Bunlar çok ciddi sonuçlara yol açabilirler.

#7
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Sosisler Pek çok insan sosisleri pişirmenin isteğe bağlı olduğunu düşündükleri için sosisleri çiğ yer. Ancak uzmanlar, bu tür işlenmiş ve paketlenmiş etlerin listeriyoza neden olan ve hatta ciddi sağlık sonuçlarına yol açan bakteriler içerebileceği konusunda uyarıyorlar.

#8
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Yumurta Onlarca tarifte bulunan yumurtalar olmadan yemek pişirmek zor. Ev yapımı mayonez gibi birçok tarifte çiğ yumurta bulunur. Ancak çiğ yumurta tüketimi, yüksek ateş, dehidratasyon, mide bulantısı, karın ağrısı, kramplar ve baş ağrısı gibi ciddi bir hastalık olan salmonella zehirlenmesi riskine sahiptir. Ayrıca çiğ yumurtaya alerjisi olan ve bundan habersiz olan kişiler de vardır. Gıda güvenliği uzmanları, kabuğun bütünlüğüne dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Ek olarak, yumurtanın dikkatli bir şekilde pişirilmesi önemlidir, sarılar tamamen katılaşana kadar pişirilmesi tavsiye edilir. Bu nedenle az haşlanmış yumurtalardan kaçınmalısınız.

#9
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Acı badem Badem en sağlıklı besinlerden biridir. Peki, farklı badem türleri olduğunu biliyor muydunuz? Tehlikeli çeşitlerinden biri acı bademdir. Genellikle daha küçüktür ve farklı bir kokusu vardır. Vitaminler, yağ asitleri ve mineraller gibi birçok faydalı madde içermesine rağmen, amigdalin maddesini içerdiğinden çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Amigdalin maddesi bölündüğünde, fazlalığı şiddetli zehirlenmeye neden olan hidrosiyanik asit salgılar. 20 adet çiğ acı badem yetişkinler için, 10 tanesi ise çocuklar için tehlikelidir. Kavrulmuş acı bademler çok daha az tehlikelidir ve genellikle bu formda satılırlar.

#10
Foto - Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Patlıcan Çiğ patlıcan zehirlidir ve büyük miktarlarda karın ağrısına, kusmaya, ishale veya şişmeye neden olan solanin adı verilen bir element içerir. Ayrıca çiğ patlıcan az miktarda yense bile alerjisi olanlar için çok tehlikelidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaynağı açıklayınca İbrahim Kahveci suspus oldu!
Siyaset

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kaynağı açıklayınca İbrahim Kahveci suspus oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yat..
Spor

"Trabzonspor'a 5 gol attık... Biraz ağır oldu"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk "Türkiye Ligi'nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attık. Biraz ağır bir skor oldu" dedi.
Dikkat çeken açıklama: Eğer Türkiye olmasaydı katliam yapacaklardı
Gündem

Dikkat çeken açıklama: Eğer Türkiye olmasaydı katliam yapacaklardı

Esed rejiminin ve Rusya'nın askeri çözüm dışında bir çözüme inanmadığını belirten Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)..
Dugin'in kızının ölümü sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama
Dünya

Dugin'in kızının ölümü sonrası Ukrayna'dan flaş açıklama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Lideri Vladimir Putin'in danışmanı olan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’..
Suriye operasyonu öncesi PKK'da büyük panik
Gündem

Suriye operasyonu öncesi PKK'da büyük panik

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son dönemlerdeki nokta operasyonları ile beli kırılan terör örgütü PKK/ YPG’nin içine girdiği panik, Rusya..
Aleksandr Dugin'ın kızının aracı infilak etti
Dünya

Aleksandr Dugin'ın kızının aracı infilak etti

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23