Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Aynı şey balıkta da geçerlidir ve çğ balıkta bulunan parazitler sağlık için tehdit oluşturur. Balıklar anisakis gibi parazitler tarafından kontamine olabilir. Bunlar, sindirim sisteminde bulunan ve kaslara sızan ve dolayısıyla yediğiniz ete bulaşan solucanlardır. İnsanlar tarafından yenilen bu solucanlar şiddetli zehirlenmelere neden olur. Tavuk, insanlarda bağırsak hastalığına neden olan salmonella gibi tehlikeli bakteriler içerebilir. Tavuklar ayrıca çiğ gıda ile temas yoluyla bulaşan ve gıda zehirlenmesine neden olan kampilobakteri içerebilir. Bunlar çok ciddi sonuçlara yol açabilirler.