Asla çiğ tüketilmemesi gereken 6 besin

Yumurta Onlarca tarifte bulunan yumurtalar olmadan yemek pişirmek zor. Ev yapımı mayonez gibi birçok tarifte çiğ yumurta bulunur. Ancak çiğ yumurta tüketimi, yüksek ateş, dehidratasyon, mide bulantısı, karın ağrısı, kramplar ve baş ağrısı gibi ciddi bir hastalık olan salmonella zehirlenmesi riskine sahiptir. Ayrıca çiğ yumurtaya alerjisi olan ve bundan habersiz olan kişiler de vardır. Gıda güvenliği uzmanları, kabuğun bütünlüğüne dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Ek olarak, yumurtanın dikkatli bir şekilde pişirilmesi önemlidir, sarılar tamamen katılaşana kadar pişirilmesi tavsiye edilir. Bu nedenle az haşlanmış yumurtalardan kaçınmalısınız.