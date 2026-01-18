  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

Hepimizin evinde mutlaka bulunan tırnak makaslarının arkasında bulunan deliğin ne işe yaradığı belli oldu...

#1
Foto - Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız eşyaların çoğu, fark etmediğimiz küçük ama işlevsel detaylar barındırıyor. Tırnak makası da bunlardan biri. Özellikle makasın arka kısmında yer alan küçük delik, bugüne kadar birçok kişi tarafından görmezden gelindi ya da "süs" olarak düşünüldü. Peki, bu sadece bir tasarım detayı mı?

#2
Foto - Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

TIRNAK MAKASINDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR? Tırnak makaslarının arka bölümünde yer alan bu küçük delik, taşıma ve sabitleme amacıyla tasarlandı. Özellikle anahtarlık zincirine, kancaya veya askıya takılarak makasın kaybolmasını önlemek için kullanılıyor. Bu sayede tırnak makası çanta içinde kaybolmuyor, banyoda veya seyahat sırasında kolayca taşınabiliyor.

#3
Foto - Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

SEYAHATLERDE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR Bu delik sayesinde tırnak makası anahtarlıkla birlikte taşınabiliyor. Özellikle seyahat edenler için bu detay büyük avantaj sağlıyor.

#4
Foto - Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

Küçük boyutlu makasların valiz ya da el çantasında kaybolma ihtimali azalıyor, ihtiyaç duyulduğunda hızlıca erişilebiliyor.

#5
Foto - Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

HİJYEN VE DÜZEN İÇİN DE ÖNEMLİ Tırnak makasının bir askıya ya da kancaya asılması, banyoda veya kişisel bakım alanlarında hijyen açısından da fayda sağlıyor. Kapalı ve nemli ortamlarda rastgele bırakılmak yerine asılarak saklanan makaslar, daha temiz ve düzenli bir kullanım sunuyor./ kaynak: akşam

