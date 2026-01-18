Asla aklınıza gelmez: Tırnak makaslarındaki delik ne işe yarıyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız eşyaların çoğu, fark etmediğimiz küçük ama işlevsel detaylar barındırıyor. Tırnak makası da bunlardan biri. Özellikle makasın arka kısmında yer alan küçük delik, bugüne kadar birçok kişi tarafından görmezden gelindi ya da "süs" olarak düşünüldü. Peki, bu sadece bir tasarım detayı mı?