2023-09-17 10:00:10 Askerlik hayaliyle mide küçültme ameliyatı oldu, ölümden döndü
Yalova’da, fazla kiloları için özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Umutcan Ateş (24), iddiaya göre doktor hatasıyla safra kesesi ve dalağını aldırmak zorunda kaldı. Doktor hakkında Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Ateş, "2 gün daha geç kalsaydım, ölme ihtimalim olduğu bana söylendi. 4 ayda 138 kilodan 80 kiloya düştüm. 58 kilo verdim. Askere gitmek için ameliyat oldum. Doktor hastası yüzünden, maalesef dalağım alındığı için askerlikten muaf tutuldum. Artık askere gidemeyeceğim" dedi.