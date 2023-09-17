Askerlik hayaliyle mide küçültme ameliyatı oldu, ölümden döndü

Biz para peşinde değiliz. Burası ticarethane değil, hastane. Burada hizmet verilmesi gerekiyor. Hastanenin araştırılmasını istiyorum. Geçen hafta yasal süreci başlattık. Çocuğum 4 aydır hastanelerde. Psikolojik olarak ailecek bitkin durumdayız. Benim de psikolojim bozuldu. 138 kiloydu. Askere gitmek için ameliyat oldu. Dalağı alındığı için şimdi hiç gidemeyecek. O da doktor hatasından kaynaklı" diye konuştu. Yalova’daki özel hastanenin yetkilileri, hastanın hatalı beslenmesinden dolayı midesinin zarar gördüğünü, bu sebepten meydana gelen sızıntı sonrası bazı iç organların zarar gördüğünü, hatalı herhangi bir işlem yapılmadığını ve adli sürecin devam ettiği açıklamasında bulundu. (DHA)