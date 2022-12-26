2022-12-26 14:10:13 Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 asker yaralandı.
Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 asker yaralandı.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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