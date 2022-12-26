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Hayat-Aktüel
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Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

2022-12-26 14:10:13
Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 asker yaralandı.

#1
Foto - Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında askeri araç devrildi.

#2
Foto - Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

#3
Foto - Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

#4
Foto - Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

#5
Foto - Askeri araç kaza yaptı: Yaralı askerler var

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