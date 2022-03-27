Asırlık el dokuması! Halılar müzayedede görücüye çıktı

Halıcı Mehmet Aydın, müzayede öncesinde AA muhabirine, yaklaşık 60 yıl önce halıcılıkla ilgilenmeye başladığını ve uzun seneler halı tamiri yaptığını söyledi. Daha sonra, nadir bulunan el dokuması halıları meraklılarına ulaştırmak için müzayedeler düzenlemeye başladığını belirten Aydın, "Şu an 3 ay aralıklarla müzayede düzenliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden halıları topluyoruz, tamire ihtiyacı olanların tamirlerini ve yıkamalarını yaptırıyoruz. Ondan sonra da satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Aydın, bugünkü müzayedede, 216 halı ve kilimin satışının yapılacağını ifade ederek, "Türkiye'de üretilenlerin yanı sıra İran, Afganistan, Türkmenistan ve Pakistan gibi ülkelerde üretilen eski halılar da müzayedemizde yer alıyor. Satışa sunduğumuz halıların yüzde 90'ı ticari amaçla dokunmayan halılar. Örneğin, kişinin kendi çeyizliği için dokuduğu halılar var." diye konuştu.