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Hayat-Aktüel
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Asırlık çınar görenleri hayrete düşürüyor

2023-07-30 15:26:57
Asırlık çınar görenleri hayrete düşürüyor

Kahramanmaraş'ta 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı görenleri mest ediyor.

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Foto - Asırlık çınar görenleri hayrete düşürüyor

Kahramanmaraş'ta Süleymanlı Mahallesi Acere mevkiinde bulunan ve 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı dikkat çekiyor.

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Foto - Asırlık çınar görenleri hayrete düşürüyor

Asırlardan bu yana dimdik ayakta duran çınar ağacının doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyleyen Fatih Erben, "500 yıllık çınar ağacı ihtişamıyla dimdik ayakta ve yıllara meydan okuyor. Arkadaşlarla çınar ağacının fotoğraflarını çektik. Bu çınar ağacı ihtişamıyla tarihi değere sahip ve korunma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

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