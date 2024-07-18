Aşırı sıcakların vurduğu İtalya orman yangınlarına teslim!

Son günlerde Afrika kaynaklı sıcakların etkisini yoğun şekilde gösterdiği ülkede, başkent Roma'nın çevresi de dahil olmak üzere belli noktalarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu arada, ülkede geçen haftadan bugüne kadar 4 kişi de aşırı sıcakların etkisiyle yaşamını yitirmişti. İtalya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın bugün için "kırmızı" ile en yüksek risk kategorisine aldığı kent sayısı da 14 oldu.