  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
3
Aşırı sıcakların vurduğu İtalya orman yangınlarına teslim!

2024-07-18 09:20:42
Aşırı sıcakların vurduğu İtalya orman yangınlarına teslim!

İtalya'nın güneyindeki Matera kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangını söndürmek üzere müdahale eden ekiplerden 2 itfaiye erinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), X hesabından yaptığı paylaşımda, Matera vilayetine bağlı Nova Siri beldesindeki makilik alanda çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekipte görevli Nicola Lasalata ile Giuseppe Martino'nun yaşamını yitirdiği ve ikisinin de 45'er yaşında olduğu belirtildi.

#1
Foto - Aşırı sıcakların vurduğu İtalya orman yangınlarına teslim!

Nova Siri Beldesi Belediye Başkanı Antonello Mele, basına yaptığı açıklamada, "Onlar, evleri tehlike altında ve zor durumda olan bir aileyi kurtarmaya çalışıyorlardı ancak uçurumdan düşerek, alevler arasında kaldılar." dedi. Hayatını kaybeden itfaiye erleri için İtalyan devlet erkanından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Senato Başkanı Ignazio La Russa ve Başbakan Giorgia Meloni başta olmak üzere pek çok kişi taziye mesajı paylaştı.

#2
Foto - Aşırı sıcakların vurduğu İtalya orman yangınlarına teslim!

Son günlerde Afrika kaynaklı sıcakların etkisini yoğun şekilde gösterdiği ülkede, başkent Roma'nın çevresi de dahil olmak üzere belli noktalarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu arada, ülkede geçen haftadan bugüne kadar 4 kişi de aşırı sıcakların etkisiyle yaşamını yitirmişti. İtalya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın bugün için "kırmızı" ile en yüksek risk kategorisine aldığı kent sayısı da 14 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!
Aktüel

Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Yaş sınırlaması geldi.
Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı
Spor

Mustafa Sarıgül Galatasaray'ı karıştırdı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili dolaşan video sonrası Galatasaraylı bazı üyeler Sarıgül'ün üyelikten ihraç edilmesini t..
İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....
Gündem

İşte Hamas ile İsrail'in farkı! Esirler ölme noktasında....

Siyonist İsrail Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı.
Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın önüne görüşmenin ardından yapılan basın toplantıs..
18 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ile 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (18 Temmuz 202..
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na Hakkı Susmaz atandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23