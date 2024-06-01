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Dünya
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Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü

2024-06-01 10:08:40
Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi. Bir okulda ise 16 öğrencinin yüksek sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdiği bildirildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), termometrelerin Haryana eyaletinde 48,2 dereceyi, Bihar'da 48 dereceyi gösterdiğini açıkladı. Hindistanlı yetkililer, ülkenin büyük bölümünü etkisine alan hava sıcaklıklarına bağlı olarak 17'si Uttar Pradeş eyaletinde, 14'ü Bihar eyaletinde, 5'i Odisha ve 4'ü Jarkand eyaletinde olmak üzere toplam 40 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

#1
Foto - Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü

Yetkililer, Uttar Pradeş'de ölen 17 kişiden 15'inin, Bihar'daki 14 kişiden de 10'unun seçim görevlisi olduğunu kaydetti. Jharkhand eyalet yetkilileri ise bölgede 1326 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktardı.

#2
Foto - Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü

IMD, sıcak hava dalgasının hafta sonunda da devam edeceği uyarısı yaptı. Bihar eyaleti, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken bu eyalette 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı ilan edildi.

#3
Foto - Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü

Öte yandan, NDTV kanalı, eyalet sınırları içindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.

#4
Foto - Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti. Kaynak: A.A

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