2024-06-01 10:08:40 Aşırı sıcaklar katliama döndü! Onlarca ölü
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi. Bir okulda ise 16 öğrencinin yüksek sıcaklık nedeniyle baygınlık geçirdiği bildirildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), termometrelerin Haryana eyaletinde 48,2 dereceyi, Bihar'da 48 dereceyi gösterdiğini açıkladı. Hindistanlı yetkililer, ülkenin büyük bölümünü etkisine alan hava sıcaklıklarına bağlı olarak 17'si Uttar Pradeş eyaletinde, 14'ü Bihar eyaletinde, 5'i Odisha ve 4'ü Jarkand eyaletinde olmak üzere toplam 40 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.