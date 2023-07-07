  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Aşırı sıcaklar deniz suyunu etkiledi!

2023-07-07 18:58:40
Aşırı sıcaklar deniz suyunu etkiledi!

Aşırı sıcakların etkili olduğu Samsun’da deniz suyu sıcaklığı 16 gün içerisinde 5 derece birden artarak 24 dereceye yükseldi.

#1
Foto - Aşırı sıcaklar deniz suyunu etkiledi!

Samsun’da geçen Haziran ayında üst üste yaşanan sellerin ardından Temmuz ayı ile birlikte sıcaklıklar tırmanışa geçerek mevsim normallerinin üstüne çıktı. Bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, deniz suyu sıcaklığının da yükselmesine neden oldu. Akarsulardan denizlere dökülen soğuk suyun azalması, rüzgarların azalması ve havaların ısınması deniz suyu sıcaklığını arttırdı. 21 Haziran’da Karadeniz’e kıyısı bulunan 16 il arasından en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip olan Samsun, 7 Temmuz itibarıyla 24 derecelik deniz suyu sıcaklığına ulaştı. Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan 16 il bulunuyor. Bu illerin 11'i Karadeniz Bölgesi'nde, 5'i de Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Marmara Bölgesi’nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın, Karadeniz Bölgesi'nde de Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in Karadeniz'e kıyısı bulunuyor. Bu illerden Kırklareli’nde deniz suyu sıcaklığı 23 derece, Tekirdağ 23 derece, İstanbul 23, Kocaeli 23, Sakarya 23, Düzce 25, Zonguldak 25, Bartın 26, Kastamonu 22, Sinop 23, Samsun 24, Ordu 22, Giresun 23, Trabzon 22, Rize 22 ve Artvin ise 25 derece olarak ölçüldü.

#2
Foto - Aşırı sıcaklar deniz suyunu etkiledi!

Meteoroloji uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümünün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor. Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’deki sıcaklıkların aşırı farklılık göstermesinin nedeni olarak ise dip suyu olarak ifade edildi. Ayrıca Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da hava sıcaklıklarının hafta sonu 28-30 derece arasına olması beklenirken, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hedef gösterilen Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama...
Gündem

Hedef gösterilen Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama...

"Ürünlerini Suriye'de satıyor" şeklinde iftiralarla hedef gösterilen Ülker'den yapılan açıklamada "Suriye'de fabrikamız yok, ama marka ihlal..
Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak paylaşım! Sosyal medyada kısa sürede yayıldı
Sosyal Medya

Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak paylaşım! Sosyal medyada kısa sürede yayıldı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecinde verdiği sözleri tutmadı. Sosyal medyada paylaşılan görselde, İ..
AB'den Amazon'a kıskaç
Dünya

AB'den Amazon'a kıskaç

Avrupa Birliği (AB), Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alma girişimini mercek altına aldı.
Gürcistan’dan Türkiye’ye çok kötü haber! Pazar bizim elimizdeydi, maalesef başladılar
Ekonomi

Gürcistan’dan Türkiye’ye çok kötü haber! Pazar bizim elimizdeydi, maalesef başladılar

Ruslar Avrupa'ya uçmak için daha önce en çok İstanbul ya da Antalya aktarmalı uçuşlarına talep gösteriyordu. Gürcistan, Moskova'dan Tiflis ..
PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...
Gündem

PKK/YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani'den skandal sözler: Haritadaki yerimizi...

ABD beslemesi PKK/YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin teröristlere çağrıda bulunarak karanlık planını açıkladı.
Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı
Spor

Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer yarışı sürüyor. Birçok kulüp sarı lacivertlilerin kapısın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23