Aşırı sıcaklar deniz suyunu etkiledi!

Meteoroloji uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümünün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor. Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor. Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Ege’deki sıcaklıkların aşırı farklılık göstermesinin nedeni olarak ise dip suyu olarak ifade edildi. Ayrıca Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da hava sıcaklıklarının hafta sonu 28-30 derece arasına olması beklenirken, cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.