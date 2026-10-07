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Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) paylaşılan son tahmin raporuna göre sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artmaya başlayacak.

#1
Foto - Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

Özellikle cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

#2
Foto - Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli havanın en az 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

#3
Foto - Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

Hafta ortasından itibaren pastırma sıcaklıklarıyla İstanbul’da sıcaklıklar 25 derece, Ankara’da 23 dereceye ve İzmir’de de 29 dereceye kadar çıkacak.

#4
Foto - Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarındaysa; cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek.

#5
Foto - Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

Kutup bölgelerinden gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basın merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkan pastırma sıcaklarında, kış bastırmadan hemen önce yaz geri dönmüş gibi ılık günler yaşanıyor

#6
Foto - Pastırma sıcakları Türkiye'yi saracak!

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