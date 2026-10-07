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İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

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İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı iş adamı Ali Nuhoğlu’nun eski çalışanı Furkan Remzi Ceylan dikkat çeken beyanlarda bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin arkasında olduğunu söyleyen Ceylan, KİPTAŞ’tan gelen 200 milyon TL’lik avansın ardından yaşanan 66 milyon TL’lik para trafiğini ve 1,5 milyon doları Beylikdüzü’nde İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü’ye bizzat teslim ettiğini anlattı.

#1
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında milyonlarca dolarlık para trafiğine ilişkin dikkat çeken ifadeler mahkeme tutanaklarına girdi. Davanın ikinci celsesinin 29’uncu gününde savunma yapan tutuksuz sanık Furkan Remzi Ceylan, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin arkasında olduğunu açıkladı. İtirafçı iş adamı Ali Nuhoğlu'nun eski çalışanı olan Ceylan, KİPTAŞ'tan yapılan 200 milyon TL'lik avans ödemesinin ardından başlayan para trafiğini ve 1,5 milyon dolarlık nakit teslimatını mahkemede anlattı.

#2
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

“ETKİN PİŞMANLIK İFADEMİN ARKASINDAYIM” Ceylan, 1 Temmuz 2025'te savcılığa verdiği etkin pişmanlık ifadesinin geçerliliğini koruduğunu belirterek savunmasına başladı. Ailesinin uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Ceylan, kendisinin de sektörde yetiştiğini söyledi. Ali Nuhoğlu'nun şirketinde bir dönem SGK'lı çalışan olarak görev yaptığını, daha sonra arıtma tesisi projesinde alt yüklenici olarak çalışmaya başladığını belirten Ceylan, Nuhoğlu ile arasında yüksek tutarlı ve resmi ticari para hareketleri bulunduğunu ifade etti.

#3
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

KİPTAŞ'TAN 200 MİLYON TL AVANS Duruşma savcısının para hareketlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Ceylan, KİPTAŞ ihalesi kapsamında Mart 2024'te 200 milyon TL tutarında avans ödemesi yapıldığını doğruladı. Ceylan'ın anlatımına göre, söz konusu ödemenin yapıldığı günlerde Ali Nuhoğlu kendisinden yaklaşık 66 milyon TL borç istedi. Geçmişten gelen ticari ilişkileri nedeniyle paranın ne amaçla kullanılacağını sormadığını söyleyen Ceylan, 66 milyon TL'yi banka üzerinden Nuhoğlu'nun Trend İnşaat hesabına gönderdiğini kaydetti.

#4
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

BANKADAN MİLYONLARCA DOLAR NAKİT ÇEKİLDİ Ceylan'ın mahkemedeki anlatımının en dikkat çekici bölümünü ise paranın bankadan nakit olarak çekilmesinin ardından yaşananlar oluşturdu. Hesaba gönderilen paradan yaklaşık 2 milyon dolar karşılığı nakit para çekildiğini belirten Ceylan, işlemin Ali Nuhoğlu'nun yetkilendirdiği bir personel tarafından vekâletle gerçekleştirildiğini söyledi. Ceylan, daha sonra Nuhoğlu'nun kendisinden dikkat çekici bir talepte bulunduğunu anlattı.

#5
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

1,5 MİLYON DOLARLA BEYLİKDÜZÜ'NE GİTTİ Ceylan'ın mahkemedeki ifadesine göre Ali Nuhoğlu, bankadan çekilen paranın bir bölümünü İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye götürmesini istedi. Ceylan, süreci şöyle anlattı: “Ali Bey benden parayı Beylikdüzü'nde ofisi olan İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye teslim edip edemeyeceğimi sordu. Müsait olduğum için kabul ettim.” Ceylan, bankadan çekilen paranın yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bölümünü Beylikdüzü'ndeki adrese götürerek İbrahim Bülbüllü'ye teslim ettiğini ifade etti.

#6
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

“PARANIN NEDEN VERİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM” Ceylan, 1,5 milyon doları teslim ettiği İbrahim Bülbüllü'yü daha önce tanımadığını söyledi. Bülbüllü ile teslimattan önce veya sonra telefonla ya da yüz yüze başka bir görüşmesinin bulunmadığını belirten Ceylan, paranın hangi amaçla verildiğini bilmediğini kaydetti. Ceylan savunmasının sonunda beraatini ve hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

#7
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

ALİ NUHOĞLU 5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET TRAFİĞİNİ ANLATMIŞTI Davanın kritik isimlerinden itirafçı iş adamı Ali Nuhoğlu da soruşturma aşamasındaki etkin pişmanlık ifadesinde İBB'den hak edişlerini tahsil edebilmek amacıyla sistematik şekilde rüşvet vermek zorunda bırakıldığını anlatmıştı. Nuhoğlu, İBB iştiraklerinden aldığı ihalelere ilişkin ödemeleri tahsil edebilmek amacıyla toplamda yaklaşık 5 milyon dolar rüşvet verdiğini beyan etmişti. Nuhoğlu'nun ifadesine göre pazarlıklar Fatih Keleş tarafından yürütülürken paralar Zafer Keleş'e dolar halinde kapalı poşetler içerisinde teslim edildi. Nuhoğlu ayrıca Sarıyer'de Güllüce Tarım A.Ş. adına kayıtlı iki villanın İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi sürecine ilişkin de dikkat çeken beyanlarda bulunmuştu.

#8
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

ELEKTRİKÇİLİKTEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Furkan Remzi Ceylan'ın iş geçmişi de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Soruşturma aşamasında Ceylan'ın Ali Nuhoğlu'na ait şirkette SGK'lı elektrikçi olarak çalıştığı, Nisan 2023'te ise Nuhoğlu'na ait İSTCON İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildiği belirlenmişti.

#9
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

Dosyaya yansıyan tespitlerde, 2024 yılında İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İSFALT üzerinden İSTCON'a inşaat malzemesi alımına ilişkin yaklaşık 3 milyar liralık ihale verildiği kaydedildi.

#10
Foto - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

Ceylan'ın mahkeme huzurunda da etkin pişmanlık ifadesinin arkasında durması ve 1,5 milyon doları bizzat İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'ye teslim ettiğini söylemesi, davadaki para trafiğine ilişkin dikkatleri bir kez daha İBB bağlantılarına çevirdi.

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