İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında itirafçı iş adamı Ali Nuhoğlu’nun eski çalışanı Furkan Remzi Ceylan dikkat çeken beyanlarda bulundu. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin arkasında olduğunu söyleyen Ceylan, KİPTAŞ’tan gelen 200 milyon TL’lik avansın ardından yaşanan 66 milyon TL’lik para trafiğini ve 1,5 milyon doları Beylikdüzü’nde İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü’ye bizzat teslim ettiğini anlattı.