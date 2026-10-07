İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ali Nuhoğlu'nun teknisyeni konuştu! Milyon dolarlık teslimat...

“PARANIN NEDEN VERİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM” Ceylan, 1,5 milyon doları teslim ettiği İbrahim Bülbüllü'yü daha önce tanımadığını söyledi. Bülbüllü ile teslimattan önce veya sonra telefonla ya da yüz yüze başka bir görüşmesinin bulunmadığını belirten Ceylan, paranın hangi amaçla verildiğini bilmediğini kaydetti. Ceylan savunmasının sonunda beraatini ve hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.