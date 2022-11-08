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Ekonomi
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Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

2022-11-08 07:51:07
Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Asgari ücretli ve yüksek maaşlı milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bankaların çalışanlar için ödediği maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Promosyon ödemesi yapılıp süreklilik kazandığında, işyeri uygulaması haline geldiğinde, bankanın işverene ödediği maaş promosyonlarının çalışanlara ödenmesi zorunlu hale geliyor. Maaş hesabının ya da emeklilik maaşının başka bankaya taşınması ile promosyon hakkı doğuyor. İşte maaş promosyonuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Maaş promosyonlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Emekliler banka seçerken bu hakkı kazanıyor, çalışanlar işverenin tercihine göre ödeme alıyor.

#2
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık yazdı: Peki promosyon alanlar gelir vergisi ödeyecek mi? Hem emekliler hem de işverenler için konuyu tüm yönleriyle ele aldık.

#3
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Maaş hesabın bizde olsun, 7 bin liraya kadar promosyon verelim” şeklinde cazip teklif sunuyor bankalar.

#4
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Emekli maaşının tutarına göre değişen ve üç yıla kadar taahhüt de içeren teklif sonrası banka şubelerinde emeklilerin ‘promosyon kuyruğu’ görülüyor son dönemde...

#5
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Emekliler dışında çalışanlar için de bankalar promosyon veriyor.

#6
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Emekliler; kendileri maaş alacakları bankayı seçerken, çalışanlar için işverenleri tercih ediyor maaş ödenecek bankayı...

#7
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Dolayısıyla çalışanların maaş promosyonları (çoğunlukla) işverenlerine ödeniyor.

#8
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Bankadan promosyon alanlar gelir elde etmiş olacağından bir yandan konunun vergisel yönü de merak ediliyor.

#9
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

EMEKLİNİN DURUMU Öncelikle emeklilerimizin durumunu açıklayalım.

#10
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Bankaların direkt emeklilere ödediği promosyonlar için emeklilerin gelir vergisi (GV) veya Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) ödemeleri gerekmiyor.

#11
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Çalışanlar açısından ise maaşların bankadan ödenme zorunluluğu olduğunu hatırlatalım ilk olarak...

#12
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

İşçi sayısı beş ve daha fazla olan işletmeler çalışanlarının maaşlarını bankadan ödemek zorundalar.

#13
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

(Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelik)

#14
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Çalışanlarının maaş ödemeleri için şirketler (çalışan sayısını da dikkate alarak) bankalarla pazarlığa oturuyorlar.

#15
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Pazarlık sonucunda belli bir süre boyunca o bankadan maaş ödemeleri yapacaklarını taahhüt ediyorlar, diğer yandan banka da bu taahhüdün karşılığı (çoğunlukla) işletmelere ödeme yapıyor.

#16
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

İŞVEREN NE YAPACAK - Şirketler, bankalardan aldıkları maaş promosyonlarını eğer çalışanlarına direkt aktarırlarsa (yalnızca aracılık yaparlarsa) vergiye tabi kurum kazançlarına promosyonu dahil etmelerine gerek kalmıyor.

#17
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

- Şirketler, hiç kendi hesaplarına bu promosyonu almadan direkt çalışanlarına bu promosyonların bankadan transferini sağlarlarsa yine vergiye tabi kurum kazancıyla promosyonun ilişkisi kalmıyor.

#18
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

- Şirketler, bankadan aldıkları promosyonları öncelikle işletmelerinin kazancı olarak kaydedip sonrasında çalışanlarına ödediklerinde promosyonu net ücret görüp (brütleştirerek) üzerinden gelir (ve damga) vergisi hesaplamaları gerekiyor.

#19
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

- Şirketler bankalardan kendi hesaplarına gelen promosyonları, işletmelerinde tutup çalışanlarına dağıtmadığı durumda da (işletmenin) kurumlar vergisine tabi kazancına dahil ederler.

#20
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

ÇALIŞANA DAĞITMAK ZORUNLU MU? İşveren bankadan aldığı maaş promosyonlarını çalışanlarına dağıtmak zorunda değil.Kendiliğinden vermek isterlerse çalışanlarına promosyon ödemesi yapabilir.

#21
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Ancak; promosyon ödemesi yapılıp süreklilik kazandığında, işyeri uygulaması haline geldiğinde, bankanın işverene ödediği maaş promosyonlarının çalışanlara ödenmesi zorunlu hale geliyor.

#22
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

İşveren, banka ve çalışan arasında promosyon paralarının işçilere dağıtılacağına yönelik sözleşme olduğu durumda da, tabiatıyla işverenlerin promosyon tutarlarını çalışanlarına ödemesi gerekir.

#23
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Yargıtay’ın bu konuda vermiş olduğu kararlar da var. Yargıtay 9.uncu Hukuk Dairesi’nin kararında konu şu şekilde açıklanıyor: “Çalışanın talep ettiği promosyon parasının işçilere dağıtılmasına ilişkin yasal düzenleme bulunmamaktadır.

#24
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Yatırılan para işçiye ait olmayıp işverene aittir. İşveren ile banka ve işçi arasında promosyon paralarının işçilere dağıtılacağına yönelik sözleşme de mevcut olmadığından davacı (çalışan) yararına promosyon parasına hükmedilmesi hatalı olduğu…” (E.2012/14184, K.2014/19299) Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin kararında ise özet olarak;

#25
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Eğer promosyon ödemesi yapılmasının işyeri uygulaması olması halinde çalışanın ‘promosyon talebinin kabulüne’ aksi halde ise ‘promosyon talebinin reddine’ karar verilmesi gerektiği belirtiliyor. (E.2015/4409, K.2016/9626)

#26
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#27
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#28
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#29
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#30
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#31
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#32
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#33
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

#34
Foto - Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

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