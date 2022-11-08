Asgari ücretli ve yüksek maaşlı çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken detay, ödemek zorunda!

Asgari ücretli ve yüksek maaşlı milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bankaların çalışanlar için ödediği maaş promosyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Promosyon ödemesi yapılıp süreklilik kazandığında, işyeri uygulaması haline geldiğinde, bankanın işverene ödediği maaş promosyonlarının çalışanlara ödenmesi zorunlu hale geliyor. Maaş hesabının ya da emeklilik maaşının başka bankaya taşınması ile promosyon hakkı doğuyor. İşte maaş promosyonuyla ilgili son dakika tüm detaylar...