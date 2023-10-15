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Ekonomi
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Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

2023-10-15 14:22:46
Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

Son dakika haberi... Yeni yılın yaklaşması ile birlikte asgari ücret ve emekli maaşı zammı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısının ardından emeklilere tek seferliğine 5 bin TL'lik ikramiye verileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırırken Ziraat Bankası'nın eski yöneticilerinden olan Şenol Babuşçu'dan müjdeli haber geldi. Asgari ücrete dev zam geliyor!

#1
Foto - Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

Emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme. Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte asgari ücret ve emekli maaşlarına yeni zam beklentisi oluşmuş durumda. Milyonlarca kişi 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırırken piyasa kahininden güzel haber geldi. Ziraat Bankası'nın eski yöneticilerinden olan Şenol Babuşçu, müjdeli haberi duyurdu. Asgari ücretli ve emekliye Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

#2
Foto - Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz çalışan ve emeklilerin belini bükmüş durumda. Ocak ayında gelecek olan zamlar merak konusu olurken vatandaşlar 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam olacak?' sorularını araştırırken Ekonomist Şenol Babuşçu, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir zammı emeklilere ve asgari ücretlilere sunacağını belirtti.

#3
Foto - Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

YouTube'ta 13 Dakikada Ekonomi isimli programda ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

Emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolasıyla verileceği söylenen '5 bin TL Cumhuriyet primi' ve zamla ilgili konuşan Prof. Dr. Babuşçu, "Ocak ayında; emekliye, memura ve asgari ücretliye tarihin en büyük zamlarından biri yapılacak." öngörüsünde bulundu.

#5
Foto - Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

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