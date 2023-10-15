Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi

Emekli maaşı ve asgari ücret zammı ile ilgili flaş gelişme. Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte asgari ücret ve emekli maaşlarına yeni zam beklentisi oluşmuş durumda. Milyonlarca kişi 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırırken piyasa kahininden güzel haber geldi. Ziraat Bankası'nın eski yöneticilerinden olan Şenol Babuşçu, müjdeli haberi duyurdu. Asgari ücretli ve emekliye Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...