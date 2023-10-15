2023-10-15 14:22:46 Asgari ücretli ve emekliler, sevinçten havalara zıplayacak! Türkiye'nin en büyük zammı geliyor! Ekonominin kilit ismi müjdeyi verdi
Son dakika haberi... Yeni yılın yaklaşması ile birlikte asgari ücret ve emekli maaşı zammı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine toplantısının ardından emeklilere tek seferliğine 5 bin TL'lik ikramiye verileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama sonrası vatandaşlar 'Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?' sorularını araştırırken Ziraat Bankası'nın eski yöneticilerinden olan Şenol Babuşçu'dan müjdeli haber geldi. Asgari ücrete dev zam geliyor!