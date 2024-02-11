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Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

2024-02-11 07:20:14
Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri sevindirecek bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Halk Tv'de yer alan habere göre, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerine zam müjdesi geldi.

#2
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak emekliye bir seferlik 5 bin lira destek verdiklerini ve her zaman emeklilerin yanında olduklarını söyledi.

#3
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı ve diğer bakanlarla gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'nın takdirine sunacaklarını ve ondan sonra da gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

#4
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Birinci Formül:

#5
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Zamlı ikramiyeler için iki farklı formül üzerinde çalışmalar yapılıyor.

#6
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Emeklileri yapılan refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak.

#7
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

İkinci Formül:

#8
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek.

#9
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

"Cumhuriyetin 100. Yılı" dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı baz alınacak.

#10
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek.

#11
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Böylece emeklilerin toplam ikramiye ödemeleri yeni taban maaş olan 10 bin liraya çıkartılması söz konusu olacak.

#12
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Emekli bayram ikramiyesi düzenlemesinin Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşmasının ardından nisan ayında Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi öngörülüyor.

#13
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Söz konusu çalışmanın tamamlanarak TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması ve düzenlemenin mart ayının son haftasına kadar yasalaşması bekleniyor. Bu arada ikramiye artışında yıllık enflasyon rakamlarının da dikkate alınabileceği konuşuluyor.

#14
Foto - Asgari ücreti bilen isimden emekliye 10 bin lira müjdesi!

Hangi formülün kabul edileceği ve emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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