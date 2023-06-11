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Ekonomi
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Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

2023-06-11 15:23:13
Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

SGK Uzmanı Özgür 'dan Asgari ücrette çok büyük tahmin verdi Asgari ücrete yapılacak zammın şu anda belli olduğunu vurgulayarak canlı yayında rakam verdi. Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari ücretin Temmuz ayında ne kadar olacağı merakla takip edilirken farklı tahmineler ortaya çıktı. Kulise en yakın isimden asgari ücret açıklaması geldi. Erdursun milyonların merakla beklediği asgari ücret konusuna ilişkin konuştu. 'Tarihi belli' dedi ve asgari ücret zam teklifine dair dikkat çeken detayları böyle paylaştı..

#1
Foto - Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve enflasyona işaret ederken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir araya geleceği tarih belli oldu. Asgari ücret zammı için süreç 13 Haziran Salı günü resmen başlayacak. Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek.

#2
Foto - Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HÜKÜMET 500 DOLAR SİNYALİ VERMİŞTİ! Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı 13 Haziran’da görüşecek. Masadaki zam oranı merakla beklenirken, hükümet kanadından 500 dolar (11 bin 500 TL) sinyali verilmişti. 16 BİN TL'Yİ İŞARET ETTİLER! Konuyla ilgili işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmiş, 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

#3
Foto - Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

KULİSLERDE ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI! Asgari ücret tespit komisyonu mesaisine başlıyor. Show Haber'de yer alan habere göre; asgari ücrette yüzde 30'luk zam oranı öne çıkarken, eğer yüzde 30'luk bir zam yapılırsa yeni asgari ücret 11 bin 050 lira olacak. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammın belli olduğunu söyledi.

#4
Foto - Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

'ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ, 12 BİN TL YAPACAKLAR'! SZC TV'de konuşan Erdursun, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı şu anda belli. Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar" dedi. ASGARİ ÜCRET İÇİN CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diye konuştu.

#5
Foto - Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

Yılmaz, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. gercekgundem

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