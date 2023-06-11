2023-06-11 15:23:13 Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme
SGK Uzmanı Özgür 'dan Asgari ücrette çok büyük tahmin verdi Asgari ücrete yapılacak zammın şu anda belli olduğunu vurgulayarak canlı yayında rakam verdi. Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari ücretin Temmuz ayında ne kadar olacağı merakla takip edilirken farklı tahmineler ortaya çıktı. Kulise en yakın isimden asgari ücret açıklaması geldi. Erdursun milyonların merakla beklediği asgari ücret konusuna ilişkin konuştu. 'Tarihi belli' dedi ve asgari ücret zam teklifine dair dikkat çeken detayları böyle paylaştı..