Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

Yılmaz, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz. gercekgundem