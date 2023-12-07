Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptığı açıklamada asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde inşallah başlayıp, taraflarla bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi, Türk-İş ve TİSK başkanlarımızla bir açılışımız olacak. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu.