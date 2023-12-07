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Ekonomi
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Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

2023-12-07 12:50:35
Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaş kadar Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan çalışanlar ve aileleri de asgari ücret zammını yakından takip ediyor. Asgari ücrete yapılacak zammın iki kez mi yoksa tek seferlik mi yapılacağı konusuna Bakan Işıkhan tarih vererek noktayı koydu. Işıkhan 'Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu?' sorusuna da yanıt verdi. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler...

#1
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Son dakika asgari ücret haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini belirtmişti. Gerek ekonomi gerekse Türkiye gündemindeki bir numaralı olgu, şüphesiz asgari ücret zammı ve memur, emekli maaşları! Yeni yılda asgari ücretin 16 bin TL'nin üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan 'Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu?' sorusuna yanıt verirken, 31 Aralık'a kadar alınan kararın Resmi Gazete'de yayınlanacağını hatırlattı.

#2
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptığı açıklamada asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde inşallah başlayıp, taraflarla bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi, Türk-İş ve TİSK başkanlarımızla bir açılışımız olacak. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu.

#3
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

ASGARİ ÜCRET 17 BİN 500 TL OLUR MU?

#4
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Işıkhan, Merkez Bankası'nın eski ekonomisti Hakan Kara'nın asgari ücretin 17 bin 500 lira olması gerektiği yorumuna ilişkin, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" dedi. İşveren desteği ile ilgili çalışma olup olmadığı sorulan Bakan Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

#5
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

'TEK ZAM OLACAK'

#6
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Işıkhan, temmuz ayında ara zam yapılmayacağını belirterek, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık" dedi.

#7
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

Öte yandan emekli zammı, memur zammı ve asgari ücret düzenlemesi son dönemin en popüler konu başlıkları arasında yer alıyor. Açlık sınırının 14 bin TL olarak ifade edildiğini belirten ekonomist Devrim Akyıl, Sözcü TV'de katıldığı yayında asgari ücret Ocak zammıyla ilgili son kulis bilgilerini paylaştı:

#8
Foto - Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...

"Açlık sınırı olarak ifade edilen 14 bin TL! O nedenle bunun üzerinde bir rakama gidilecek. 16 bin - 16.500 TL rakamlarına gidilecek görünen o. Pazarlıkları burada sonlandırmaya çalışacaklar. Kişisel tahminim Sayın Cumhurbaşkanının bir müdahalesi olacaktır. Bu olgu sonrası da asgari ücretin 17-18 bin TL'lere gelebileceğini düşünüyorum."

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