2023-12-07 12:50:35 Asgari ücret zam pazarlığında rakamlar netleşiyor: Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu? sorusuna cevap geldi...
Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaş kadar Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan çalışanlar ve aileleri de asgari ücret zammını yakından takip ediyor. Asgari ücrete yapılacak zammın iki kez mi yoksa tek seferlik mi yapılacağı konusuna Bakan Işıkhan tarih vererek noktayı koydu. Işıkhan 'Asgari ücret 17 bin 500 TL olur mu?' sorusuna da yanıt verdi. İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler...