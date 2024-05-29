2024-05-29 17:00:47 Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!
Milyonlarca çalışan temmuzda zam bekliyor. Ancak hükümet asgari ücrete zam konusunda istekli değil. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı, asgari ücret, vergi ve kira zammı konularından değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm çalışanları ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret zammı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.