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Ekonomi
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Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

2024-05-29 17:00:47
Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

Milyonlarca çalışan temmuzda zam bekliyor. Ancak hükümet asgari ücrete zam konusunda istekli değil. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşı, asgari ücret, vergi ve kira zammı konularından değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm çalışanları ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret zammı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

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Foto - Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

Hükümet asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağını açıkladı, zam taleplerine kapıyı kapattı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili soru üzerine "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" yanıtını vermişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularına "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını vermişti.

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Foto - Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

Hükümet asgari ücrete kapıyı kapatsa da kamuoyunda zam beklentisi hakim... Enflasyon nedeniyle sabit gelirlinin alım gücü düşerken milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasını bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli zammı ve asgari ücrete ilişkin mesajlar verdi, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda neler olabileceğini yazdı.

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Foto - Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

Erdursun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Emekli aylıkları 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonun belirlenmesi sonrasında belli olacak. 3-20 Temmuz tarihleri arasında emeklilere sadece altı aylık TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 25, memur emeklilerine ve memurlara ortalama yüzde 20 fark verilmesi durumunda, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda halkın ekonomi politikalarına tepkisi bugünkünden daha fazla olacak...

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Foto - Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

Bir de esnafa yönelik sıkı incelemeler, denetimler esnafı da bıktırtacak."

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Foto - Asgari ücret temmuz ayında ne kadar olacak? SGK Uzmanından çarpıcı değerlendirme!

Özgür Erdursun, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının kaldırılması durumunda ise “Her geçen gün erken seçim talebi artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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