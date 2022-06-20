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Ekonomi
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Asgari ücret net brüt temmuz zammı: Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

2022-06-20 14:32:38
Asgari ücret net brüt temmuz zammı: Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

Art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ile birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünün düşmesine neden oldu. Hal böyle olunca da milyonlarca çalışan maaşlara ek zam beklentisi içine girdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklaması asgari ücret maaşı alanlar tarafından, asgari ücrete zam olur mu? Asgari ücrete temmuzda ne kadar zam var? Temmuz ayında enflasyon zammı ne kadar? sorularını sormaya başladı. İşte detaylar.

#1
Foto - Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında zamlı asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki formül ve temmuzda asgari ücrete yapılması beklenen olası rakamlar. Asgari ücrete ara zam ve enflasyon zammı düzenlemesi yakından takip edilirken Sabah Gazetesi zamlı asgari ücret rakamını basına sızdırdı.

Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayında zamlı asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki formül ve temmuzda asgari ücrete yapılması beklenen olası rakamlar. Asgari ücrete ara zam ve enflasyon zammı düzenlemesi yakından takip edilirken Sabah Gazetesi zamlı asgari ücret rakamını basına sızdırdı.

#2
Foto - 8 milyon asgari ücretli çalışanı direkt, 84 milyon kişiyi ise dolaylı yoldan etkileyecek olan asgari ücret maaşı için son dakika gelişmesi yaşandı. Enflasyon rakamları adeta alev alarak rekor seviyeye yükselerek rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, yüzde 74 rakamına dayanması ile asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmuştu.

8 milyon asgari ücretli çalışanı direkt, 84 milyon kişiyi ise dolaylı yoldan etkileyecek olan asgari ücret maaşı için son dakika gelişmesi yaşandı. Enflasyon rakamları adeta alev alarak rekor seviyeye yükselerek rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, yüzde 74 rakamına dayanması ile asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmuştu.

#3
Foto - İlk olarak bazı AK Partili yönetici ve milletvekilleri tarafından gündeme taşınan asgari ücrete enflasyon zammı hakkında sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan

İlk olarak bazı AK Partili yönetici ve milletvekilleri tarafından gündeme taşınan asgari ücrete enflasyon zammı hakkında sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "alım gücünü iyileştirme" açıklamaları zam beklentisini güçlendirmişti. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "asgari ücrete zam yapılacak tarih" bellidir diyerek yılbaşını işaret etmesi ile umutlar kırılmıştı.

#4
Foto - Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında enflasyon rakamının yüzde 74 seviyesine yükselmesi ve yeni zamların peş peşe yapılması ile asgari ücrete zam için yeni beklenti gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından daha önce kesin olarak yapılan zam olmayacak açıklamalarının yumuşatılması bir kere daha zam beklentisi oluşturmuştu.

Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında enflasyon rakamının yüzde 74 seviyesine yükselmesi ve yeni zamların peş peşe yapılması ile asgari ücrete zam için yeni beklenti gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından daha önce kesin olarak yapılan zam olmayacak açıklamalarının yumuşatılması bir kere daha zam beklentisi oluşturmuştu.

#5
Foto - Sabah Gazetesi tarafından yapılan haberde asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağı iddia edilirken, zammın 6 aylık enflasyon toplamı farkı üzerinden belirleneceği belirtildi. Asgari ücrete yüzde 20 oranında ara zam yapılacağı ifade edilirken bu oran üzerinden zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 6 bin 4 TL olacak.

Sabah Gazetesi tarafından yapılan haberde asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağı iddia edilirken, zammın 6 aylık enflasyon toplamı farkı üzerinden belirleneceği belirtildi. Asgari ücrete yüzde 20 oranında ara zam yapılacağı ifade edilirken bu oran üzerinden zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 6 bin 4 TL olacak.

#6
Foto - Asgari ücrete yüzde 10 ya da yüzde 20 oranında zam yapılacağını iddia eden Sabah Gazetesi tarafından yapılan habere göre asgari ücrete enflasyon zammı yüzde 10 olarak yansıtılırsa maaşlar Temmuz ayında 4.678 TL olarak yatırılacak.

Asgari ücrete yüzde 10 ya da yüzde 20 oranında zam yapılacağını iddia eden Sabah Gazetesi tarafından yapılan habere göre asgari ücrete enflasyon zammı yüzde 10 olarak yansıtılırsa maaşlar Temmuz ayında 4.678 TL olarak yatırılacak.

#7
Foto - Yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda ise asgari ücret maaşı Temmuz ayında çalışanların hesaplarına 5 bin 103,68 TL olarak yansıtılacak. Asgari ücret maaşının artması ile emzirme yardımı, doğum yardımı, kıdem tazminatı ve emzirme yardımı için ödenen rakamlarda artış gösterecek. Zam sosyal yardım ödemelerini de arttıracak.

Yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda ise asgari ücret maaşı Temmuz ayında çalışanların hesaplarına 5 bin 103,68 TL olarak yansıtılacak. Asgari ücret maaşının artması ile emzirme yardımı, doğum yardımı, kıdem tazminatı ve emzirme yardımı için ödenen rakamlarda artış gösterecek. Zam sosyal yardım ödemelerini de arttıracak.

#8
Foto - TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olduğuna göre; şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor.

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olduğuna göre; şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor.

#9
Foto - Asgari ücret hesaplaması her ne kadar memur ve emekli gibi olmasa da açıklanan enflasyon rakamlarına göre asgari ücrete yüzde 30 seviyesinde zam yapılması öngörülüyor. Böylece halen 4.250 lira olan asgari ücretin Temmuz ayı itibari ile en düşük 5.500 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Asgari ücret hesaplaması her ne kadar memur ve emekli gibi olmasa da açıklanan enflasyon rakamlarına göre asgari ücrete yüzde 30 seviyesinde zam yapılması öngörülüyor. Böylece halen 4.250 lira olan asgari ücretin Temmuz ayı itibari ile en düşük 5.500 lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

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