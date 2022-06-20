Asgari ücret net brüt temmuz zammı: Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

Art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ile birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünün düşmesine neden oldu. Hal böyle olunca da milyonlarca çalışan maaşlara ek zam beklentisi içine girdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalarda asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini açıklaması asgari ücret maaşı alanlar tarafından, asgari ücrete zam olur mu? Asgari ücrete temmuzda ne kadar zam var? Temmuz ayında enflasyon zammı ne kadar? sorularını sormaya başladı. İşte detaylar.