Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Temmuzda ara zam ile asgari ücret yüzde 34 artarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve emekli zammı için Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'e kapsamlı bir çalışma için talimatını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında ocak zammı için toplanacak. Öte yandan TÜRK-İş'ten asgari ücret ile ilgili yeni açıklama geldi. Asgari ücret için masada 3 formül var.