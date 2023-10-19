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Ekonomi
24
Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

2023-10-19 08:06:41
Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Temmuzda ara zam ile asgari ücret yüzde 34 artarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ve emekli zammı için Bakan Vedat Işıkhan ve Bakan Mehmet Şimşek'e kapsamlı bir çalışma için talimatını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında ocak zammı için toplanacak. Öte yandan TÜRK-İş'ten asgari ücret ile ilgili yeni açıklama geldi. Asgari ücret için masada 3 formül var.

#1
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

#2
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Yasa gereği en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

#3
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE 34 OLDU Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatıyla temmuz döneminde asgari ücrete ara zam da yapılıyor. Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi.

#4
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Asgari ücretin optimal seviyede tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden şaha çalışmalarını gerçekleştirirken işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

#5
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi tarafı TÜRK-İş yetkililendirilecek üyeler için yeni bir oluşuma gideceğinini açıkladı. Buna göre, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere çoğunluğunun asgari ücretlilerden oluşması planlanıyor.

#6
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

BİR İLK OLACAK: 2 KADIN, 2 ERKEK ASGARİ ÜCRETLİ KOMİSYONDA OLACAK İşçi tarafını temsilen komisyonun 20 Kasım'dan sonra kurulacağını ifade eden TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar." diye konuştu.

#7
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

İşçi tarafının diğer 1 üyesinin de TÜRK-İş'in yetkilendirdiği sendika üyesi olması bekleniyor.

#8
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI 2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

#9
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

#10
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ ARTACAK • Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacak • Sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacak • İhracata destek politikaları sürecek ve böyle enflasyon düşerken hem de ekonomik büyümedeki ivme korunacak

#11
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

1. ADIM: 5.000 TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ Meclis'te yeni yasama dönemi başladı. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

#12
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

#13
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

2. ADIM: EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK Asgari ücret, memur maaşları, en düşük emekli maaşı ile tüm emekli maaşları Ocak ayında yeniden artacak. Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor.

#14
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık 'Enflasyon beklentileri'ne göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gerekli talimatını verdi.

#15
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.

#16
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

ENFLASYON ORANI VE ASGARİ ÜCRET ANKET ÇALIŞMALARI MÜZAKERE MASASINDA OLACAK Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

#17
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

MİLYONLARIN MAAŞ ZAMMI TABLOSU Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketici Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek. Yine bu rakamlara göre:

#18
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

Ocak 2023'te asgari ücret net 5500 TL'den yüzde 54,54'lük artışla 8.500 TL'ye yükseldi. Ardından Temmuz döneminde Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı ve parolasıyla asgari ücret yeni bir zam daha alarak net 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret için kümülatif (toplam) artış enflasyon rakamlarının üzerinde yüzde 107'yi aşmış oldu.

#19
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

ASGARİ ÜCRET OCAK 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak:

#20
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

• 6 aylık enflasyon rakamları • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları • Memur zam oranı

#21
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

#22
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

YENİ ASGARİ ÜCRET TABLOSU Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu.

#23
Foto - Asgari ücret için bir ilk olacak! İşte masadaki 3 zam formülü

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