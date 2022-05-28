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'Asfalt ağladı' sözü gerçek oldu

2022-05-28 15:58:15
'Asfalt ağladı' sözü gerçek oldu

Denizli'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcak havada asfaltlar eridi. Sürücüler zor anlar yaşadı.

#1
Foto - Denizli'de, yükselen hava sıcaklığı sebebiyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler meydana geldi. Yolda yürüyen bazı vatandaşların ayakkabıları asfalta yapıştı.

Denizli'de, yükselen hava sıcaklığı sebebiyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler meydana geldi. Yolda yürüyen bazı vatandaşların ayakkabıları asfalta yapıştı.

#2
Foto - Kentte mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi.

Kentte mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi.

#3
Foto - Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçlarını zifte bulaştırmak istemeyen sürücüler, yolun kuru bölümlerinden gitmeye çalıştı.

Kara yolunun Şahin Tepesi mevkisiyle Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümdeki erimeler nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Araçlarını zifte bulaştırmak istemeyen sürücüler, yolun kuru bölümlerinden gitmeye çalıştı.

#4
Foto - Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

#5
Foto - Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak,

Tavas ilçesinde Denizli merkeze giden otomobil sürücüsü Hüseyin Irmak, "Asfalt eridiği için yol kenarında durup aracımı kontrol ettim. Yan tarafları zift olmuş. Mayıs ayında asfalt eriyor. Ağustos ayında ne olacak kim bilir? Küresel ısınma sonucu sıcaklar arttı. Aşırı sıcaktan asfaltın büyük bölümü eridi" dedi.

#6
Foto - İbrahim Özen ise,

İbrahim Özen ise, "Eskiden mayıs ayında kar yağdığını bilirdim. Mayısta hava bu kadar sıcak olmazdı. Şimdi bu mevsimde aşırı sıcaktan asfalt bile eriyor" diye konuştu.

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