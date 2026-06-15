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#1
Foto - ASELSAN'ın acil olarak kapısını çaldılar: Devasa satış KAP'a bildirildi

Yabancı ülkeler, ASELSAN'ın kapısını çalmayı sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan ASELSAN adar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemlerine ilişkin kritik bir satış gerçekleştirdi.

#2
Foto - ASELSAN'ın acil olarak kapısını çaldılar: Devasa satış KAP'a bildirildi

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri duyuruldu.

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Foto - ASELSAN'ın acil olarak kapısını çaldılar: Devasa satış KAP'a bildirildi

Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesine yer verildi

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