ASELSAN'ın acil olarak kapısını çaldılar: Devasa satış KAP'a bildirildi
Türkiye'nin savunma devi ASELSAN kritik ürün satışını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...
Türkiye'nin savunma devi ASELSAN kritik ürün satışını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...
Yabancı ülkeler, ASELSAN'ın kapısını çalmayı sürdürüyor. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi olan ASELSAN adar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemlerine ilişkin kritik bir satış gerçekleştirdi.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, yeni satış sözleşmeleri duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesine yer verildi
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