ASELSAN tarafından geliştirildi... Hastanelerin demirbaşı olacak

"Sistemin bu konuda önemli bir mihenk taşı olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda hem Kovid-19 hem influenza virüsünün belirtileri birbirine benziyor. Bu noktada da gerekirse çoklu testler yaparak teşhis koymaya çalışıyor hekimlerimiz. Geliştirdiğimiz cihazla belirlediğimiz, hastane ihtiyaçlarına göre kurguladığımız her tür hastalığı tek örnekle tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla nokta atış yapma şansımız var. Maliyet etkin çözümlerle çok daha hızlı teşhis ve tedaviye başlama imkanı sunuyoruz. Etik kurul onay işlemleri devam eden prototip sistemimiz, sonraki adım olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda (TİTCK) onaya arz edilecek. Hastane klinik testleri önümüzdeki aylarda tamamlandıktan sonra seri üretim safhasına geçilecek." FARKLI HASTALIKLAR İÇİN DE KULLANILABİLECEK Hastadan alınan örneklerin yaklaşık 2 saatte analize hazır hale geldiğini ve bu süreyi kısaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özkan, analiz sonucunun ise dakika mertebesinde alınabildiğini dile getirdi. Özkan, geliştirilen cihazın ana ünitesinin değiştirilmeyeceğini aktardı.