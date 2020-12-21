2020-12-21 11:58:46 ASELSAN tarafından geliştirildi... Hastanelerin demirbaşı olacak
ASELSAN, koronavirüs tespitinde de kullanılabilecek yenilikçi virüs tanı sistemi geliştirdi. "Cihazımız optik tabanlı, dünyada ilk defa bu alanda ürünleştirilmiş bir sistem" diyen ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyosavunma Araştırma Programları Biriminden Lider Mühendisi Didem Lale Özkan, "Sadece SARS Cov2 özelinde değil, sürekliliği olan, hastanelerde demirbaşa dönüşebilecek cihaz geliştirdik diyebilirim" diye konuştu.