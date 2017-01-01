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Asansör içindeki 6 kişiyle beraber 84 kat düştü

  • Amerika'nın Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

  • BBC'nin haberine göre, John Hancock Merkezi'nde cuma sabahı meydana gelen olayda gökdelenin 95. katından asansöre binen ve aralarında hamile bir kadın bulunan 6 kişi, 11. kata kadar düştü.

  • Kazadan yara almadan kurtulan grup, acil durum ekiplerini yönlendirmeleri için arkadaşlarına mesaj attı ve 3 saat süren operasyonla asansörden kurtarıldı.

  • Grubu kurtarmak için 11. kattaki garajın duvarında asansöre ulaşmak için bir delik açıldı.

  • Halatlı vinçteki arızadan kaynaklandığı düşünülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazazedelerden 50 yaşındaki Jaime Montemayor, asansörün önce normal biçimde inerken aniden düşmeye başladığını belirterek "Öleceğimizi düşündüm." diye konuştu.

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