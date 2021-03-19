  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Artvin’de çok konuşulacak gelişme! Küllerin içinde altın…

2021-03-19 10:05:24
Artvin’de çok konuşulacak gelişme! Küllerin içinde altın…

Artvin'in Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, çarşamba günü öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı.

#1
Foto - Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

#2
Foto - Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

#3
Foto - Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar kaldırılıyor. Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtıyor.

Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar kaldırılıyor. Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtıyor.

#4
Foto - Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlar için köye getirdiği saman balyalarını dağıttı. Köyün hasar gören elektrik nakil hatları da onarılıyor. Yanan evlerin yerine TOKİ tarafından 6 ayda yeni konutların yapılacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlar için köye getirdiği saman balyalarını dağıttı. Köyün hasar gören elektrik nakil hatları da onarılıyor. Yanan evlerin yerine TOKİ tarafından 6 ayda yeni konutların yapılacağı açıklandı.

#5
Foto - Geceyi komşu ve akrabalarında geçirenler evlerine gelerek, yangından geriye kalan eşyalarını aramayı sürdürdü. Evi yanan Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Elif Tamyürek’in de kitapları, bilgisayarı ve çeyizi küle döndü.

Geceyi komşu ve akrabalarında geçirenler evlerine gelerek, yangından geriye kalan eşyalarını aramayı sürdürdü. Evi yanan Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Elif Tamyürek’in de kitapları, bilgisayarı ve çeyizi küle döndü.

#6
Foto - Enkazda annesinin altınlarını arayan genç kız, tüm eşyalarının yangında yok olduğunu söyledi. Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu ve haber alınca hemen geldiğini anlatan Elif Tamyürek şöyle konuştu:

Enkazda annesinin altınlarını arayan genç kız, tüm eşyalarının yangında yok olduğunu söyledi. Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu ve haber alınca hemen geldiğini anlatan Elif Tamyürek şöyle konuştu: "Annemle babam evdeydi. Yangını duyunca aradım. Annemler dışarı çıkmış, evin altındaki ahırlardaki hayvanları kurtarmaya çalışmış. 10 hayvanımız vardı, 5 hayvanımız telef oldu." "O esnada yangın eve sıçradı. Evimiz tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Ben üniversite öğrencisiyim kitaplarım, laptopum yandı, çeyizlerim gitti." "Annemin ziynet eşyaları gitti. Babamın bir miktar parası vardı o da yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık.”

Biden çağrı yaptı! Avrupa Birliği Türkiye kararını ilan etti
Dünya

Biden çağrı yaptı! Avrupa Birliği Türkiye kararını ilan etti

Avrupa Birliği, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki üst düzey yöneticileri kara listeye alma planlarını askıya aldı. AB'nin aldığı ka..
Bozuk saat misali... Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü!
Siyaset

Bozuk saat misali... Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'nu fena gömdü!

Arada sırada da olsa bozuk saat misali doğruyu gösteren Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan CHP Genel Ba..
Bölgede gerilim yüksek! Sınıra asker yığdılar: Topraklarımızdan çekilin
Dünya

Bölgede gerilim yüksek! Sınıra asker yığdılar: Topraklarımızdan çekilin

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya'nın, Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından yeniden kontrolü sağlanan..
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjdeli haber!
Sağlık

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjdeli haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet ..
367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı! HDP'ye akıl vererek
Gündem

367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı! HDP'ye akıl vererek "Kapatamazlar" dedi

Daha önce 367 uydurmasıyla Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan ve HDP'nin öncülerinden biri olan DEHAP'a kapatma davası açan isi..
İsmail Saymaz morardı, karanlık Oda 'sayılmaz' dedi: Başkan Tevfik Göksu, Saymaz'ı rezil etti!
Siyaset

İsmail Saymaz morardı, karanlık Oda 'sayılmaz' dedi: Başkan Tevfik Göksu, Saymaz'ı rezil etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. C..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay