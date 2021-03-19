Artvin’de çok konuşulacak gelişme! Küllerin içinde altın…

Enkazda annesinin altınlarını arayan genç kız, tüm eşyalarının yangında yok olduğunu söyledi. Yangın sırasında başka bir yerde olduğunu ve haber alınca hemen geldiğini anlatan Elif Tamyürek şöyle konuştu: "Annemle babam evdeydi. Yangını duyunca aradım. Annemler dışarı çıkmış, evin altındaki ahırlardaki hayvanları kurtarmaya çalışmış. 10 hayvanımız vardı, 5 hayvanımız telef oldu." "O esnada yangın eve sıçradı. Evimiz tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Ben üniversite öğrencisiyim kitaplarım, laptopum yandı, çeyizlerim gitti." "Annemin ziynet eşyaları gitti. Babamın bir miktar parası vardı o da yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık.”