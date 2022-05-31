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Hayat-Aktüel
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Artvin-Yusufeli kara yolunda iki noktada heyelan

2022-05-31 18:02:50
Artvin-Yusufeli kara yolunda iki noktada heyelan

Artvin-Yusufeli kara yolunda iki noktada meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına neden oldu.

#1
Foto - Kara yolunun 40 ile 50'nci kilometreleri arasında iki farklı noktada sağanak nedeniyle yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yola kaydı. Heyelan nedeniyle kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Kara yolunun 40 ile 50'nci kilometreleri arasında iki farklı noktada sağanak nedeniyle yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yola kaydı. Heyelan nedeniyle kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

#2
Foto - Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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