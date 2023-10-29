2023-10-29 15:48:41 Artık Türk kahvesi bu topraklarda yetişiyor
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nde Gazipaşa’nın Yakacık Mahallesi’nde yetişen kahve bitkisi tanıtıldı. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’nde konuşan Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, Türk kahvesinin artık Türk topraklarından temin edileceğini söyledi. Özçelik, geçtiğimiz yıllarda Gazipaşa’nın Kaledran (Yakacık) Mahallesi’nde deneme amaçlı ekilen kahve bitkisinin meyve vermeye başladığını dile getirdi.