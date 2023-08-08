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Spor
15
Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

2023-08-08 11:17:19
Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.

#1
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Transferin flaş takımı Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için atağa kalktı. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bu hafta önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

#2
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Paredes için şartları zorlayacak Galatasaray...

#3
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha Paredes'i yeniden gündemine aldı.

#4
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da istediği teklifleri alamayınca ibre yeniden Galatasaray'a döndü.

#5
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Tangocu yıldızın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdiği ve görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

#6
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Cimbom'un PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi.

#7
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Sarı-Kırmızılılar, deneyimli futbolcuya ise bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti.

#8
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Paredes'in Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi.

#9
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta içerisinde Paredes'in menajeri ile masaya oturacağı kaydedildi.

#10
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Toplantıda rakamsal konuların yeniden görüşüleceği belirtildi.

#11
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Paredes'in rotasını G.Saray'a kırmasında yakın arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atması da etkili oldu.

#12
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Icardi de devreye girerek Paredes ile görüştü ve İstanbul hakkında bilgi verirken G.Saray'ın hedeflerini aktardı.

#13
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

Paredes için şimdiye kadar 71 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

#14
Foto - Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!

54 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Leandro Paredes, 5 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

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