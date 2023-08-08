2023-08-08 11:17:19 Artık iyice kabak tadı verdi... Arjantinli için son bir hamle daha!
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.
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Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.
Transferin flaş takımı Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferi için atağa kalktı. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bu hafta önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Paredes için şartları zorlayacak Galatasaray...
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha Paredes'i yeniden gündemine aldı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da istediği teklifleri alamayınca ibre yeniden Galatasaray'a döndü.
Tangocu yıldızın menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdiği ve görüşmeye hazır olduğu belirtildi.
Cimbom'un PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı iddia edildi.
Sarı-Kırmızılılar, deneyimli futbolcuya ise bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti.
Paredes'in Icardi'den de Galatasaray ve İstanbul ile ilgili olumlu referans aldığı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta içerisinde Paredes'in menajeri ile masaya oturacağı kaydedildi.
Toplantıda rakamsal konuların yeniden görüşüleceği belirtildi.
Paredes'in rotasını G.Saray'a kırmasında yakın arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atması da etkili oldu.
Icardi de devreye girerek Paredes ile görüştü ve İstanbul hakkında bilgi verirken G.Saray'ın hedeflerini aktardı.
Paredes için şimdiye kadar 71 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.
54 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Leandro Paredes, 5 kez de fileleri havalandırmayı başardı.
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