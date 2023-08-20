2023-08-20 10:17:33 Artık Erzurum'un da Mısır Çarşısı var
Erzurum’da 1800’lü yıllarda yapılan yapı, iki yılda Mısır Çarşısı’na dönüştürüldü.
Erzurum’da 1800’lü yıllarda yapılan yapı, iki yılda Mısır Çarşısı’na dönüştürüldü.
Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında bölgedeki askerleri birliklerin ihtiyacı olan yiyecek ve giyeceklerin tedarik deposu olarak kullanılan Taşambarlar, 2 yılda içinde İstanbul’da bulunan Mısır Çarşısı benzeri bir yapıya bürünecek.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Taşambarların tarih süreç içinde önemli bir hizmeti yerine getirdiğini ve Erzurum’un sembol yapılarından birisi olduğunu belirterek, ”Yaklaşık 5 yıl önce Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü yaptığımız görüşmede bu yapının turizmde kazandırılması için görüşmeler yaptık. Yaptığımız protokolle Taşambarların yerine TSK önereceği projeleri yerine getirecek bir protokol imzaladık. Bu doğrultuda Gez Köy Kışlası’nda belirlenen projeyi tamamladık. Nihayetinde belediye olarak Taşambarları teslim alma ve yeni yapılan hizmet binalarını Silahlı Kuvvetlerimize teslim etme aşamasında geldik. Bundan sonra dokusunu ve tarihi görünümünü muhafaza ederek bir restorasyon çalışması yapacağız. Muhtemelen bu restorasyon çalışması 2 yıl içinde tamamlanacak.” dedi.
Taşambarlar projesinin Erzurum’a değer katacak bir hizmet olacağını ifade eden Başkan Sekmen, “Bunu yaparken sadece Taşambarların kendisini değil çevresini de kamulaştırarak mevcut tarihi değeri olan binaların restoresini yapacağız, yıkılıp gidenleri de yeniden yapacağız. Bu alanda Kale çevresinde olduğu gibi yayalaştırılacak. Böylece Kale, Taşambarlar ve Üç Kümbetlerin çevresi tamamen yayalara açık olacak. Taşambarları İstanbul’da bulunan Mısır Çarşısı gibi planlıyoruz. Bu tarihi yapıyı yine tarihi dokusunu korumak suretiyle kapalı bir çarşı haline getireceğiz. Halkımız yaz-kış bu çarşıda hem alışveriş yapma fırsatı bulacak, hem de dilediğinde vakit geçirebilecek. Burası nezih ve huzur dolu bir çarşı olacak. Geleneksel el ürünleri yerel üretimler, gıda ve kendimize has ürünlerimizin satıldığı bir çarşı haline getirilecek. Mutlaka dükkanlar şeklinde olacak. İnsanlarımız hem gelip orada alışveriş yapacak hem de tarihi mekanı gezme, görmelerine sunmuş olacağız. “ şeklinde konuştu.
Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırılan ve günümüzde TSK’nın yiyecek, giyecek deposu olarak kullanılan Taşambarlar , doğu- batı doğrultusunda, 40 x 175 metre ölçülerinde olup dikdörtgen plan şemasındadır. Taş ambarın doğu ve batı cephesinde altışar pencere, kuzey ve güney cephesinde yirmi ikişer pencere vardır. Pencereler yuvarlak kemerli olup duvar yüzeyinden hafif dışa taşırılmıştır.
Taş ambara doğu, batı ve güneyde açılan üç kapıyla giriş verilmiştir. Asıl giriş kapısı güney cephenin ortasında olan kapıdır. Silmelerle sınırlanmış yuvarlak kemerli olan bu kapı içeri doğru girintilidir. Kapının hemen üstünde, dışarıya bir adet yuvarlak kemerli pencere açıklığı ile yansıtılan köşk kısmı bulunmaktadır. Kapının yanlarında da, üçer pencereli iki odaya yer verilmiştir. Doğu ve batı kapıları, asıl giriş kapasının tekrarı şeklinde olup, girinti yapmamaktadır. Bu kapılar, uzun bir koridorla birbirine bağlanmış, erzak yüklü araçların bir kapıdan girip boşaltımı yaptıktan sonra diğer kapıdan çıkışı sağlanmıştır. Taş ambarlar binası, koyu renkli tamamen düzgün kesme taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.
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