Artık Erzurum'un da Mısır Çarşısı var

Taşambarlar projesinin Erzurum’a değer katacak bir hizmet olacağını ifade eden Başkan Sekmen, “Bunu yaparken sadece Taşambarların kendisini değil çevresini de kamulaştırarak mevcut tarihi değeri olan binaların restoresini yapacağız, yıkılıp gidenleri de yeniden yapacağız. Bu alanda Kale çevresinde olduğu gibi yayalaştırılacak. Böylece Kale, Taşambarlar ve Üç Kümbetlerin çevresi tamamen yayalara açık olacak. Taşambarları İstanbul’da bulunan Mısır Çarşısı gibi planlıyoruz. Bu tarihi yapıyı yine tarihi dokusunu korumak suretiyle kapalı bir çarşı haline getireceğiz. Halkımız yaz-kış bu çarşıda hem alışveriş yapma fırsatı bulacak, hem de dilediğinde vakit geçirebilecek. Burası nezih ve huzur dolu bir çarşı olacak. Geleneksel el ürünleri yerel üretimler, gıda ve kendimize has ürünlerimizin satıldığı bir çarşı haline getirilecek. Mutlaka dükkanlar şeklinde olacak. İnsanlarımız hem gelip orada alışveriş yapacak hem de tarihi mekanı gezme, görmelerine sunmuş olacağız. “ şeklinde konuştu.