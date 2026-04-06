Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!
Viyana'da lüks bir malikanede tadilat yapan tesisat ustası bodrum kata gizlenmiş bir sandık altın sikke buldu.
Viyana'da lüks bir malikanede tadilat yapan tesisat ustası bodrum kata gizlenmiş bir sandık altın sikke buldu.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Penzing bölgesinde bir villada tadilat yapan bir tesisatçı, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Beton zeminde fark ettiği garip bir ip, meraklı ustayı adeta gizli bir hazineye götürdü. İpi çekmeye çalışsa da sıkıştığını fark eden tesisatçı, kürekle zemini kazmaya karar verdi.
30 KİLO ALTIN SİKKE ÇIKTI Kırılan betonun altında paslı bir kutu ortaya çıktı. Kutunun içi, tahmini değeri 2,4 milyon dolar olan yaklaşık 30 kilogram altın sikke ile doluydu. Sikkelerin çoğunda Mozart’ın portreleri bulunması, keşfi tarihi açıdan da değerli hale getirdi.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA KALMA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI Uzmanlar, altınların büyük olasılıkla İkinci Dünya Savaşı sırasında saklandığını belirtiyor.
TESİSATÇIYA PİYANGO VURDU Tesisatçı, bu keşif sayesinde yaklaşık 1,3 milyon dolar kazanacak. Avusturya’da hazine buluntuları genellikle bulan kişi ile mülk sahibi arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.
HAYATIMIN ŞOKU OLDU İlginç bir ayrıntı olarak, sadece bir gün önce başka bir işçi aynı ipi fark etmiş ancak önemsememişti. Bodrumdaki diğer işçiler de gizli sandığı görmezden gelmişti. Bu inanılmaz deneyimi "hayatımın şoku" olarak nitelendiren tesisatçı, böylesine nadir bir keşif karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23