  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam bir şifa deposu: Meğer akciğerlerin ilacı mutfağınızdaymış! Bir kaşığı bile katranı söküp atıyor Afyonkarahisar'da enerji ve doğalgaz yatırımları masaya yatırıldı Mezarlıkta skandal görüntü ortaya çıktı: Acılı anne isyan etti! Polis aracına çarpıp pert etti, kaçtı Kabak babasının başına patladı Halı sahaya gidenlere kritik uyarı! Bir maç bir hayatı karartmasın Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu için geri sayım başladı... Araç sahipleri elinizi çabuk tutun! Zam maalesef kesinleşti, hemen oraya koşun Doğal gazda ‘kota’ devri başladı: Limiti aşan yüksek fatura ödeyecek Türkiye Kuveyt'i elinden kaçırdı! 8 savaş gemisi siparişi verdiler
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!

Viyana'da lüks bir malikanede tadilat yapan tesisat ustası bodrum kata gizlenmiş bir sandık altın sikke buldu.

#1
Foto - Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Penzing bölgesinde bir villada tadilat yapan bir tesisatçı, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Beton zeminde fark ettiği garip bir ip, meraklı ustayı adeta gizli bir hazineye götürdü. İpi çekmeye çalışsa da sıkıştığını fark eden tesisatçı, kürekle zemini kazmaya karar verdi.

#2
Foto - Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!

30 KİLO ALTIN SİKKE ÇIKTI Kırılan betonun altında paslı bir kutu ortaya çıktı. Kutunun içi, tahmini değeri 2,4 milyon dolar olan yaklaşık 30 kilogram altın sikke ile doluydu. Sikkelerin çoğunda Mozart’ın portreleri bulunması, keşfi tarihi açıdan da değerli hale getirdi.

#3
Foto - Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA KALMA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI Uzmanlar, altınların büyük olasılıkla İkinci Dünya Savaşı sırasında saklandığını belirtiyor.

#4
Foto - Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!

TESİSATÇIYA PİYANGO VURDU Tesisatçı, bu keşif sayesinde yaklaşık 1,3 milyon dolar kazanacak. Avusturya’da hazine buluntuları genellikle bulan kişi ile mülk sahibi arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.

#5
Foto - Artık çalışmasına gerek kalmayacak: Evin bodrumundan çıkanlar şok etti!

HAYATIMIN ŞOKU OLDU İlginç bir ayrıntı olarak, sadece bir gün önce başka bir işçi aynı ipi fark etmiş ancak önemsememişti. Bodrumdaki diğer işçiler de gizli sandığı görmezden gelmişti. Bu inanılmaz deneyimi "hayatımın şoku" olarak nitelendiren tesisatçı, böylesine nadir bir keşif karşısında yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret
Gündem

Özgür Özel de rakı içiyordu! Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret

Mezarlıkta rakı içen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kendilerine örnek alan laikçi yobazlar, Volkan Konak'ın mezarına şarkılı türkülü ziyaret..
Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi
Dünya

Komşuda tansiyon yüksek! Çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi

Irak’ın Erbil kentinde kısa süre içinde art arda düzenlenen saldırılarda 7 kamikaze insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23