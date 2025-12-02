AA Giriş Tarihi: Arşivlik eser geliyor: Üstad Necip Fazıl’ın eseri sinemaya uyarlandı
Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” eserini sinemaya uyarlayan yönetmen Murat Çeri, filmi büyük bir titizlikle hazırladıklarını ve doğru oyuncu kadrosuyla en mükemmel sonucu hedeflediklerini söyledi. Eseri kendisine bizzat Mehmed Kısakürek’in emanet ettiğini vurgulayan Çeri, filmin ancak derdi olan ve sinemaya gönül veren izleyiciler tarafından hakkıyla değerlendirilebileceğini ifade etti. Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Eminevim'in ana sponsorluğunda çekilen filmde, "Hüsrev" karakterini Engin Altan Düzyatan oynadı. Filmde ayrıca Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçliler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol aldı. Filme ilişkin açıklamada bulunan Çeri, iki sene önce vefat eden Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek'ten eserin telifini alabilmesinin yegane sebebinin, ilk filmi "Bir Düş Gördüm" (In My Dream) olduğunu kaydetti. Çeri, Mehmed Kısakürek'in filmi izleyip, kaleme aldığı kitapları okuduktan sonra bir kanaat sahibi olup telifi vermeyi kabul ettiğini söyledi. Murat Çeri, Bir Adam Yaratmak piyesini ilk kez lisedeyken izleyip etkisinde kaldığını dile getirdi. Filmi çekmeyi hayal edemediği zamanlardan eserin telifi için Mehmed Kısakürek'in kapısını çaldığı zamanlara geldiğini aktaran Çeri, "Bu zamana kadar çok yapımcı, çok yönetmen istedi. O yüzden çok şansım olduğunu da düşünmüyordum ama delikanlı adam denemeden vazgeçmez. Ona da öyle söyledim. Güldü, sonra kitapları okudu, filmi seyretti. Bir de frekansımız tuttu, yapabileceğime inandı, beni de inandırdı. Ondan sonra yola çıktık." dedi.