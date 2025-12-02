Arşivlik eser geliyor: Üstad Necip Fazıl’ın eseri sinemaya uyarlandı

BUGÜN PARAM OLSAYDI O PARAYI SANA VERİR BU FİLMİ ÇEKTİRİRDİM: Uzun bir süre, telifi aldığına insanları inandırmakta zorlandığını vurgulayan Çeri, şunları kaydetti: "Ben inandıramadım yani elimde sözleşme var, Mehmed Kısakürek'in iltifatları var ama 'Nasıl olur? Vermez, çok para istemiştir.' dediler. Çok bunaldığım bir zaman rahmetliyi (Mehmed Kısakürek) aradım, dedim ki, 'Üstad siz bana bu telifi verdiniz ama biliyorum ki benden sonra size gelip telifi isteyen ve çok miktarda para teklif eden insanlar var. Yani ben de insanların karşısında büyük bir yapımcı ya da büyük bir yönetmen olarak durmuyorum. İsterseniz telifi vereyim.' demeye getireceğim. Sözümü tamamlamadan, 'Murat, ben 9 yaşındaydım, resimle uğraşıyordum ve hala resimle uğraşıyorum. Babam 16 milimetre kamera aldı. Bu kamerayla görüntüler çektim. Bana bugün 'Film çek' desen, çekemem ama iyi bir film nedir bilirim. Ben senin filmini seyrettim. Ondan sonra sana bu telifi verdim yani kara kaşın, kara gözün için değil. Biliyorsun ben zengin bir adam değilim. Param da yok ama bugün param olsaydı, o parayı sana verir, bu filmi yine sana çektirirdim.' dedi. Böyle büyük bir iltifat aldıktan sonra insanın yapacağı tek bir şey var, bu inançla filmi çekmek. Zaten ona duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı filmi de ona adadım."