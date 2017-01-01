Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal kariyeri boyunca Dünya'da neler değişti?
1996'dan bu yana Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger, sezon sonunda görevi bırakacak. Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı.
Google henüz hayatımıza girmemişti Google henüz hayatımıza girmemişti.
The Fugees'ın "Ready or Not" şarkısı müzik listelerinde 1 numaradaydı. Wenger, Arsenal'in başındayken 560 farklı şarkı listelerde 1 numara oldu.
Newcastle'a 15 milyon sterline transfer olan Alan Shearer, dünyanın en pahalı transferiydi. Wenger döneminde bu rekor 11 kez kırıldı. En son Neymar 199 milyon sterline PSG'ye transfer oldu.
Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış, 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller "Türkiye 1998'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacak" açıklamasını yapmıştı.
DVD daha yeni icat edilmişti. Hem de Wenger'in Arsenal'e transfer olmadan önce çalıştığı Japonya'da.
Dünya Pokemon ile tanıştı.
Barış Manço hayattaydı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsene Wenger Arsenal'e transfer olduğunda Oğuz Çetin ile beraber İstanbulspor'a yollanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in bu kararı çok tartışılmıştı.
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