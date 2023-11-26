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Ekonomi
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Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

2023-11-26 11:51:28
Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarında yılın 10 ayında 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı.

#1
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Ülke genelinde ocak-ekim döneminde 2 milyon 419 bin 981 gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 993 bin 835'ini konutlar oluşturdu. Konut satışları 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalış gösterdi. Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları ise 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti. Artış oranı yüzde 2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti.

#2
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları ocak-ekim dönemleri baz alındığında 2021'de 1 milyon 176 bin, 2020'de 1 milyon 17 bin, 2019'da 828 bin, 2018'de ise 1 milyon 14 bin şeklindeydi.

#3
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58,9'a ulaşırken, ekimde bu oran rekor kırarak yüzde 62,2 oldu. Ocak-ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda yüzde 44,3 ile yüzde 54,5 arasındaydı.

#4
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul'da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirterek, artan talebi karşılamaya yönelik planlanan projelerin, yeni ticari anlayışın ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi. Mega kentte artık toplu iş merkezlerinin daha çok ilgi gördüğünü kaydeden Bilgiç, kendilerinin de bu yüzden akıllı ticaret ve iş merkezleri projelerini hayata geçirdiklerini anlattı.

#5
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Özellikle otoparkı bulunan, depreme karşı dayanıklı, büyük tırların kolayca yanaşabildiği, enerji verimliliğine sahip akıllı iş merkezlerine talebin yüksek olduğunu ifade eden Bilgiç, perakende sektöründeki çeşitlliliğin ve değişimin bu talebin artışında etkili olduğunu bildirdi. Ticari gayrimenkullerin kullanıcısına sunduğu avantajlardan bahseden Bilgiç, "Ticari gayrimenkul yatırımları, sağladığı pek çok avantajla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu avantajlar, sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançları içeriyor. Yüksek kira getirisiyle birlikte yatırımcısına mali istikrar sağlayan ticari gayrimenkuller, lokasyon avantajıyla birlikte sağlam bir gelir kaynağı durumuna geldi." diye konuştu.

#6
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Ali Emre Bilgiç, yatırımcılara, yatırımlarını doğru lokasyonda yer alan, otoparkı bulunan, enerji verimliliği yüksek, yaya trafiğinin ve toplu taşımanın bulunduğu projelere yapmaları tavsiyesinde bulunarak, bölgenin iyi araştırılması ve rayiç fiyatların mutlaka öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Bilgiç, "İstanbul'da ticari gayrimenkul piyasası dinamik ve çeşitli bir yapıya sahip. Son yıllarda pek çok markalı konut üreticisinin ticari gayrimenkul projelerine yöneldiğini görüyoruz. Bunun sebebi de tüketici taleplerindeki dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Dinamik pazar koşulları ticari gayrimenkullerde avantaj sağlarken, konut satış rakamlarında istatistiklerin de bize gösterdiği gibi bir yavaşlama söz konusu." dedi.

#7
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

İstanbul Değerleme Yönetici Ortağı ve gayrimenkul değerleme uzmanı Celal Erdoğdu da ocak-ekim döneminde 1 milyon 426 bin adedi aşan satışla tüm zamanların en yüksek 10 aylık konut dışı gayrimenkul satış rakamına ulaşıldığını söyledi. Konut dışı gayrimenkul satışlarının çok büyük kısmını arsa ve tarlaların oluşturduğunu ve rekoru da bu iki satış kaleminin getirdiğini kaydeden Erdoğdu, ofis ve dükkanların başı çektiği ticari gayrimenkullerin ise fabrikalardan hastanelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını anlattı.

#8
Foto - Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Erdoğdu, arsa ve tarla satışlarındaki artışa ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Burada en önemli nedenler arasında Kovid-19 ve depremler sonrası tarlalara artan ilgi yer alıyor. Konut fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki yükseliş de yatırımcıları bütçelerine uygun arsa ve tarlalara yönlendiriyor. Çünkü konut alamayan vatandaşlar özellikle enflasyondan korunmak için uygun fiyatlı arsa ve tarla yatırımı yapmak istiyor. Son zamanlarda da Trakya'nın batısındaki bölgeler ilgi çeken yerler arasında bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımız bu tarz yerlerden arsa veya tarla alıp 'ileride gerekirse içine konteyner, prefabrik ya da tiny house' koyarım diye düşünüyor. Bu da ilgiyi artırıyor. Son dönemde sosyal medyadan satış ilanlarının ve yatırımların arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı."

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