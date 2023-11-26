Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor kırıldı!

Özellikle otoparkı bulunan, depreme karşı dayanıklı, büyük tırların kolayca yanaşabildiği, enerji verimliliğine sahip akıllı iş merkezlerine talebin yüksek olduğunu ifade eden Bilgiç, perakende sektöründeki çeşitlliliğin ve değişimin bu talebin artışında etkili olduğunu bildirdi. Ticari gayrimenkullerin kullanıcısına sunduğu avantajlardan bahseden Bilgiç, "Ticari gayrimenkul yatırımları, sağladığı pek çok avantajla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu avantajlar, sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançları içeriyor. Yüksek kira getirisiyle birlikte yatırımcısına mali istikrar sağlayan ticari gayrimenkuller, lokasyon avantajıyla birlikte sağlam bir gelir kaynağı durumuna geldi." diye konuştu.