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Aktüel
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Arnavutköy'de camide yangın

2024-08-26 13:33:25
Arnavutköy'de camide yangın

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Hz. Fatimetü'z Zehra Camii'nde gece saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.

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Foto - Arnavutköy'de camide yangın

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Foto - Arnavutköy'de camide yangın

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlatırken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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