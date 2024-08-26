2024-08-26 13:33:25 Arnavutköy'de camide yangın
İstanbul Arnavutköy'de bulunan Hz. Fatimetü'z Zehra Camii'nde gece saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan Hz. Fatimetü'z Zehra Camii'nde gece saat 02.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.
Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlatırken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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