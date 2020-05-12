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Spor
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Arda Turan'a olay sözler! 'Galatasaray Darülaceze mi?'

2020-05-12 12:56:44
Arda Turan'a olay sözler! 'Galatasaray Darülaceze mi?'

La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transfer olmasının ardından kariyerinde büyük bir düşüş başlayan Arda Turan'a yönelik eleştiriler sürüyor. Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Tanju Çolak, Turan'ın bundan sonra sarı kırmızılı formayı giyemeyeceğini söyledi.

#1
Foto - Türk futbolunun

Türk futbolunun "Avrupa Gol Kralı" unvanlı efsane golcüsü Tanju Çolak, Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'la ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Arda'yı çok sevdiğini ancak bu haliyle Galatasaray'da oynayamayacağını belirten Çolak,

Arda'yı çok sevdiğini ancak bu haliyle Galatasaray'da oynayamayacağını belirten Çolak, "Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor?" sorusunu yöneltti.

#3
Foto - Arda Turan'ın Galatasaray'daki hikayesinin bittiğini dile getiren Çolak,

Arda Turan'ın Galatasaray'daki hikayesinin bittiğini dile getiren Çolak, "Ben çok merak ediyorum, Arda Turan Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor? Sen iki yıldır topa vurmadın, top oynamadın. Ben buna şaşırıyorum. Tamam, Galatasaray'la bir aşk vardı ama yaşandı. Ben de oynayayım o zaman, geri döneyim. Benim neyim eksik? Orası bir futbol kulübü. Çok değerli, çok önemli ve şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Bu işler yaşanır, biter. Arda bana göre Galatasaray'daki hikayesini yaşamıştır ve bitmiştir" dedi.

#4
Foto - Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Tanju Çolak, Youtube kanalındaki

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Tanju Çolak, Youtube kanalındaki "Gündemin Kralı" programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu."Avrupa Gol Kralı" unvanına da sahip olan Tanju Çolak, uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın durumunu değerlendirdi ve milli futbolcuyu eleştirdi.

#5
Foto - Milli futbolcunun Galatasaray'da oynayamayacağını dile getiren tecrübeli futbol adamı,

Milli futbolcunun Galatasaray'da oynayamayacağını dile getiren tecrübeli futbol adamı, "Arda'ya soruyorum, kumda bile futbol oynamadın. Nasıl oynayacaksın? Biraz antrenmana çıkıp futbol oynasan sorun yok. Bir futbolcunun futboldan uzaklaştıktan sonra futbola dönmesi o kadar zor bir şey ki..." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Arda Turan'ın başarısız olması halinde hesabını kimin vereceğini soran Tanju Çolak,

Arda Turan'ın başarısız olması halinde hesabını kimin vereceğini soran Tanju Çolak, "Şu bir gerçek; Galatasaray'a para kazandırmıştır, kendisi Galatasaray'dan para kazanmıştır. Galatasaray taraftarının bu durumu içine nasıl sindireceğini, kabulleneceğini merak ediyorum. Arda'nın geri dönüşüyle ilgili Fatih Terim de girişimlerde bulundu. 2 yıldır futbol oynamayan insan, yüksek tempoda bir kulübe ne verebilir? Başakşehir'e geldi, ilk 10 hafta vardı. Sonrasında her geçen gün düşen, futboldan uzaklaşan bir Arda vardı. Futbol dışı olaylarına saygı duyuyorum, o onun hayatı. 2 yıl futboldan uzaklaşıyorsun, sonra Galatasaray'a dönmeye çalışıyorsun. Galatasaray bu kadar hafif bir kulüp mü? Başakşehir'de oynayamayan, sakat olan, antrenmana çıkmayan Arda kardeşimiz gelin görün ki Galatasaray'a gelecek... Bu yaşanırsa, Fatih Terim de hata yapmış olur bana göre. Başarısız olursa, bunun hesabını kim verecek?" değerlendirmesini yaptı.

#7
Foto - Arda Turan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu belirten efsane golcü, sarı-kırmızılılara dönüşüne Fatih Terim'in karar vereceğini belirterek,

Arda Turan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu belirten efsane golcü, sarı-kırmızılılara dönüşüne Fatih Terim'in karar vereceğini belirterek, "Arda Turan'ı çok seviyorum. Duruşunu, tavrını, tarzını çok beğeniyorum ama şunu kabul etmiyorum; 2 yıldır maç oynamasa da antrenmanlarda olması, futboldan uzak olmaması, futbolla iç içe olması, futbol dünyasından kopmaması lazım. Anlatmaya çalıştığım bu. Yoksa Arda benim düşmanım değil. Aksine seviyor ve saygı duyuyorum ona. Ancak Arda'nın şu an Galatasaray'da oynayacak ne kuvveti ne de azmi var. Birçok şey bitmiş, kumda dahi futbol oynamamış. Gözlemlediğim bu. Tabi Galatasaray Kulübü'dür, Fatih Terim'dir, hoca ne isterse kulüp de onu yapar. Bu da ayrı bir gerçek" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Falcao'yu da transfer etmek istemediğini belirten Tanju Çolak,

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Falcao'yu da transfer etmek istemediğini belirten Tanju Çolak, "Ben Fatih Terim'in Falcao'yu istemediğini duydum çok önemli bir kaynaktan. Tabi Fatih Terim Falcao'yu istemediğini söyleseydi, Galatasaray Falcao'yu alamazdı. Taraftar baskısı da oluştu transfer döneminde, onu da kabul edelim. Eğer böyle bir durum varsa Fatih Terim kendisini siper etsin, Arda'yı alsın. Arda oynar ve iyi performans gösterirse biz de özür dileriz, saygı duyarız. Eğer oynamazsa da, 'Bu durum Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in sorunudur' diyerek konuyu kapatırız" ifadelerini kullandı.

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