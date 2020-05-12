Arda Turan'a olay sözler! 'Galatasaray Darülaceze mi?'

Arda Turan'ın başarısız olması halinde hesabını kimin vereceğini soran Tanju Çolak, "Şu bir gerçek; Galatasaray'a para kazandırmıştır, kendisi Galatasaray'dan para kazanmıştır. Galatasaray taraftarının bu durumu içine nasıl sindireceğini, kabulleneceğini merak ediyorum. Arda'nın geri dönüşüyle ilgili Fatih Terim de girişimlerde bulundu. 2 yıldır futbol oynamayan insan, yüksek tempoda bir kulübe ne verebilir? Başakşehir'e geldi, ilk 10 hafta vardı. Sonrasında her geçen gün düşen, futboldan uzaklaşan bir Arda vardı. Futbol dışı olaylarına saygı duyuyorum, o onun hayatı. 2 yıl futboldan uzaklaşıyorsun, sonra Galatasaray'a dönmeye çalışıyorsun. Galatasaray bu kadar hafif bir kulüp mü? Başakşehir'de oynayamayan, sakat olan, antrenmana çıkmayan Arda kardeşimiz gelin görün ki Galatasaray'a gelecek... Bu yaşanırsa, Fatih Terim de hata yapmış olur bana göre. Başarısız olursa, bunun hesabını kim verecek?" değerlendirmesini yaptı.