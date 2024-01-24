2024-01-24 13:15:55 Arda Turan'a bir şok daha geldi! Seçil Erzan'ın Arda Turan ile yeni mesajları dosyaya girdi: Ne hale düştüm...
Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ve tutuksuz sanıklardan Nazlı Can'ın cep telefonlarına ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmaları da raporda yer aldı. Arda Turan'ın "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Sinir hastası oldum bir çare söyle" şeklinde mesaj attığı, Seçil Erzan ise Arda'nın mesajına karşılık , "Çok mahcubum" cevabını verdiği görüldü.