Arda Turan'a bir şok daha geldi! Seçil Erzan'ın Arda Turan ile yeni mesajları dosyaya girdi: Ne hale düştüm...

Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile Nisan 2023 tarihindeki mesajlaşmaları raporda yer aldı. Mesajlarda Tanın Yılmaz'ın, “Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey, hadi öbür salaklar ütopik bir şeye girmiş, ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne de talep ettim dediği, Seçil Erzan'ın ise "Olmayacaksın, alacaksın paranı şeklinde cevap verdiği görüldü. Tanın, “Ya Seçil lütfen laf safsatasını bitirelim ve beni daha fazla oyalama, artık yeter! Ben paralize oldum, sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum, ben 1,5 aydır şirkette kalem oynatamadım, ben daha ne diyeyim ki sana yazdığı, cevap olarak Erzan'ın, “Laf salatası yapmıyorum Tanın ödeme bekliyorum. 15 de alacaktım bak hala bekliyorum diye karşılık verdiği belirlendi.