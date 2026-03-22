Arda Güler'in arkadaşı Cim-Bom'a mı geliyor? Müthiş bomba patlıyor mu?
Galatasaray, Real Madrid'in kiralık listesine koyduğu Franco Mastantuono'nun durumunu takip ediyor. 18 yaşındaki Arjantinli yıldızda çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Galatasaray, Real Madrid'in kiralık listesine koyduğu Franco Mastantuono'nun durumunu takip ediyor. 18 yaşındaki Arjantinli yıldızda çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Real Madrid, 2025 yazında River Plate Kulübü'ne 45 milyon euro ödeyerek Franco Mastantuono'yu kadrosuna katmıştı. 18 yaşındaki Arjantinli yıldızla 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavele yapıldı.
1.78 boyundaki futbolcu, dünya devinde fazla süre alamadı. 16 lig sınavında 772 dakika görev yaptı. 1 gol kaydetti.
Real Madrid, daha fazla maç tecrübesi kazanması için Franco Mastantuono'yu kiralık listesine koydu. Galatasaray'ın da genç yeteneği takibe başladığı öğrenildi. Sağ kanat ve 10 numarada görev yapabilen Arjantinli yıldızı Brighton ve Tottenham da izliyor. Real Madrid, resmi tekliflere göre hareket edecek.
2007 doğumlu Franco Mastantuono, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için belirlediği genç yabancı kriterine fazlasıyla uyuyor. Arjantin Milli Takımı'nın da bir parçası olan 1.78 boyundaki futbolcu konusunda Real Madrid oynama garantisi istiyor. Yani kiralık olarak verilecek takımda belirli bir sayıda karşılaşmaya çıkması beklenecek. Galatasaray bu kriteri kabul ederse, tangocunun Süper Lig'e gelme ihtimali yükselecek...
