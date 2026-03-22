  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Arda Güler'in arkadaşı Cim-Bom'a mı geliyor? Müthiş bomba patlıyor mu?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Arda Güler'in arkadaşı Cim-Bom'a mı geliyor? Müthiş bomba patlıyor mu?

Galatasaray, Real Madrid'in kiralık listesine koyduğu Franco Mastantuono'nun durumunu takip ediyor. 18 yaşındaki Arjantinli yıldızda çok sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

#1
Real Madrid, 2025 yazında River Plate Kulübü'ne 45 milyon euro ödeyerek Franco Mastantuono'yu kadrosuna katmıştı. 18 yaşındaki Arjantinli yıldızla 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavele yapıldı.

#2
1.78 boyundaki futbolcu, dünya devinde fazla süre alamadı. 16 lig sınavında 772 dakika görev yaptı. 1 gol kaydetti.

#3
Real Madrid, daha fazla maç tecrübesi kazanması için Franco Mastantuono'yu kiralık listesine koydu. Galatasaray'ın da genç yeteneği takibe başladığı öğrenildi. Sağ kanat ve 10 numarada görev yapabilen Arjantinli yıldızı Brighton ve Tottenham da izliyor. Real Madrid, resmi tekliflere göre hareket edecek.

#4
2007 doğumlu Franco Mastantuono, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için belirlediği genç yabancı kriterine fazlasıyla uyuyor. Arjantin Milli Takımı'nın da bir parçası olan 1.78 boyundaki futbolcu konusunda Real Madrid oynama garantisi istiyor. Yani kiralık olarak verilecek takımda belirli bir sayıda karşılaşmaya çıkması beklenecek. Galatasaray bu kriteri kabul ederse, tangocunun Süper Lig'e gelme ihtimali yükselecek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23