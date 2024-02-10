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Spor
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Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

2024-02-10 23:06:28
Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

LaLiga'da Real Madrid, en yakın rakibi Girona'yı Santiago Bernabeu'da konuk etti.

#2
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

Rakibini farklı mağlup eden Real Madrid, rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius, Jude Bellingham (2) ve Rodygo kaydetti.

#3
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 61'e yükseltirken Girona 56 puanda kaldı.

#4
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

Arda Güler penaltı kazandırdı

#5
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

Real Madrid'de Arda Güler, Girona karşısında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

#6
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

Karşılaşmanın 77. dakikasında milli oyuncu, maçtaki ilk golün sahibi Vinicius'un yerine oyuna girdi.

#7
Foto - Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı

Maçın son dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Joselu, direğe takıldı.

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