2024-02-10 23:06:28 Arda Güler penaltı kazandırdı! Real Madrid farklı kazandı
İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0'lık skorla yendi.
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İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Girona'yı 4-0'lık skorla yendi.
LaLiga'da Real Madrid, en yakın rakibi Girona'yı Santiago Bernabeu'da konuk etti.
Rakibini farklı mağlup eden Real Madrid, rakibiyle puan farkını 5'e yükseltti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius, Jude Bellingham (2) ve Rodygo kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 61'e yükseltirken Girona 56 puanda kaldı.
Arda Güler penaltı kazandırdı
Real Madrid'de Arda Güler, Girona karşısında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın 77. dakikasında milli oyuncu, maçtaki ilk golün sahibi Vinicius'un yerine oyuna girdi.
Maçın son dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Joselu, direğe takıldı.
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