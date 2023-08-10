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Spor
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Arda Güler İspanya'da gündem oldu

2023-08-10 01:45:44
Arda Güler İspanya'da gündem oldu

AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken Arda Güler'e de yer verdi.

#1
Foto - Arda Güler İspanya'da gündem oldu

Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

#2
Foto - Arda Güler İspanya'da gündem oldu

Uluslarası haber ajansı AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.

#3
Foto - Arda Güler İspanya'da gündem oldu

Sıralamanın paylaşıldığı haberde Güler ile Lionel Messi kıyaslanırken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Arda Güler İspanya'da gündem oldu

Listede yer alan diğer isimler ise Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan oldu.

#5
Foto - Arda Güler İspanya'da gündem oldu

Güler'in sakatlığı hakkında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Sakatlığı çok ciddi değil. Ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." demişti.

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