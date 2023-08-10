2023-08-10 01:45:44 Arda Güler İspanya'da gündem oldu
AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken Arda Güler'e de yer verdi.
AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken Arda Güler'e de yer verdi.
Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.
Uluslarası haber ajansı AFP, La Liga'da bu sezon izlenmesi gereken 5 yeni transferi sıralarken, bu listede Arda Güler'e de yer verdi.
Sıralamanın paylaşıldığı haberde Güler ile Lionel Messi kıyaslanırken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor." ifadelerine yer verildi.
Listede yer alan diğer isimler ise Real Madrid'in bir diğer yeni transferi Jude Bellingham, Atletico Madrid'e transfer olan Cesar Azpilicueta, Real Sociedad'a geçiş yapan Andre Silva ve Barcelona'nın yeni yıldızı İlkay Gündoğan oldu.
Güler'in sakatlığı hakkında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Sakatlığı çok ciddi değil. Ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." demişti.
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