2023-11-17 12:15:45 Arda Güler ile ilgili flaş gelişme! Öyle bir hareket yaptı ki, üzülmemek elde değil...
İspanya La Liga devi Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun üst üste sakatlanması ve geri dönüş süresinin uzaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tedavi için Türkiye'ye gelen yıldız isim, İspanyol basınının havaalanında sorduğu sorulara kısa yanıtlar verdi. Arda Güler'in tavırları ise dikkat çekti. İşte detaylar...